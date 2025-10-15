Po trčenju z avtomobilom umrl mladoletni voznik mopeda

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da se je v petek. 10. 10. okoli 22.30 na Podpeški cesti na Brezovici pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik mopeda.

Po do sedaj znanih podatkih se je prometna nesreča zgodila, ker je voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del vozila, ki je pred njim zavijalo levo, voznica pa je čakala zaradi prometa iz nasprotne smeri.

Pri tem sta se voznik mopeda huje, potnik na mopedu pa lažje telesno poškodovala. Reševalna ekipa je poškodovana odpeljala v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Včeraj so bili policisti obveščeni, da je 16-letni voznik mopeda umrl za posledicami poškodb, ki jih je dobil pri trčenju. Ob tem policisti nadaljujejo z zbiranjem informacij o vseh okoliščinah nesreče.