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    Črna kronika

    Pred streljanjem pod Šmarno goro obračun s pestmi. Leteli so stoli

    Besedni spor se je v nekaj trenutkih sprevrgel v silovit pretep.
    FOTO: Bralec
    Galerija
    FOTO: Bralec
    Kaja Grozina
    7. 6. 2026 | 21:28
    7. 6. 2026 | 21:28
    2:24
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    Po petkovem streljanju pri gostinskem lokalu pod Šmarno goro, v katerem je bila po podatkih policije poškodovana ena oseba, so znane nove podrobnosti dogajanja pred incidentom.

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    Streli pod Šmarno goro, to je doslej znano (FOTO)

    Policija je po dogodku potrdila, da je okoli 20. ure na parkirišču enega od gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami, med katerim so bili slišani tudi streli. Vpleteni so kraj zapustili še pred prihodom policistov. Pozneje so na Policijski upravi Ljubljana pojasnili, da je bila ena oseba poškodovana s strelnim orožjem, vendar njeno življenje ni ogroženo.

    Fizični obračun. FOTO: Bralec
    Fizični obračun. FOTO: Bralec

    Leteli so stoli 

    V uredništvo Slovenskih novic so prejeli posnetek, ki prikazuje dogajanje tik pred streljanjem. Na njem so najprej vidni štirje moški, ki stojijo na terasi lokala, kmalu zatem pa se jim približa še peti moški. Po krajšem besednem sporu eden od moških drugega udari, nato pa se dogajanje hitro stopnjuje v brutalen fizični obračun.

    Med moškimi letijo udarci s pestmi, nato pa v pretepu uporabijo tudi stole s terase. Posnetek prikazuje kaotične prizore prerivanja in medsebojnega obračunavanja, v nekem trenutku pa eden od udeležencev pod naletom udarcev pade na tla. Le nekaj trenutkov pozneje odjeknejo streli.

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    V streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba

    Leteli so tudi stoli. FOTO: Bralec
    Leteli so tudi stoli. FOTO: Bralec

    Iz posnetka ni mogoče z gotovostjo razbrati, kdo je streljal, niti kaj je bil neposredni povod za spor. Motiv dogodka tako za zdaj ostaja neznan. Po navedbah prič naj bi odjeknili štirje streli. Na območju je bilo po incidentu več policijskih vozil, po navedbah bralcev pa tudi pripadniki specialne enote.

    Cesta mimo Šmarne gore je bila nekaj časa delno zaprta, promet pa je potekal pod nadzorom policistov. Policija nadaljuje zbiranje obvestil, ugotavljanje identitete vpletenih oseb in preverjanje vseh okoliščin dogodka. Nasilni obračun se je odvijal pred priljubljeno restavracijo Mio Nonno.

    FOTO: Bralec
    FOTO: Bralec

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