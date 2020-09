Burja usmerja ogenj proti naselju

Ajdovščina – Dopoldne je zagorelo v gozdu nad naseljem Dolga Poljana v občini Ajdovščina. Zaradi burje se požar hitro širi proti naselju, zato je na delu več gasilcev.



Manjši požar je bil tam že pred dvema dnevoma, tokrat pa je izbruhnil obširnejši. Aktivirana je celotna gasilska zveza severnoprimorske regije, gasilcem pri gašenju pomaga vojaški helikopter.



Na spletni strani centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zapisali, da so jih o požaru obvestili ob 10.27, s Policijske uprave Nova Gorica pa so sporočili, da je cesta med Colom in Dolgo Poljano zaprta.