Če bi se bal za življenje, ne bi prišel

»Če bi se bal za življenje, danes ne bi prišel sem. Vsekakor ni prijetno, ko vas pripadniki državne policije pokličejo in vam sporočijo, da imajo informacije, da Cezar pripravlja akcije proti vam.« Tako nam je včeraj v Ljubljani le nekaj minut pred začetkom nadaljevanja predobravnavnega naroka v kazenski zadevi za umor Satka Zovka povedal bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić.

Cezar oziroma Dino Muzaferović, ki naj bi s četverico soobtoženih po prepričanju tožilstva stal za Zovkovim umorom 29. novembra 2024 na Brdu v Ljubljani, naj Avdića ne bi sprejemal z odobravanjem. Prav njega je avgusta lani na sodišču izrecno omenil po tem, ko je zanikal tožilske očitke na svoj račun.