Celjski kriminalisti prijeli trojico zaradi spletnega izsiljevanja

Celjski kriminalisti so pred dnevi odvzeli prostost trem osebam, ki so prek lažnih spletnih profilov nagovarjale moške in jih nato izsiljevale. Enega so brutalno pretepli. Kot so danes povedali na celjski policijski upravi, tovrstna dejanja izvaja večje število mlajših ljudi, ne le v Celju, njihova nasilnost pa je skrb vzbujajoča.

Po ugotovitvah kriminalistov je izključni motiv storilcev, da oškodovance prepričajo, da so storili nekaj nemoralnega oziroma kaznivega in nato od njih zahtevajo večje vsote denarja z obljubo, da posnetkov ne bodo objavili oziroma posredovali njihovim družinam. »Pri svojih dejanjih so ponavadi zelo nasilni,« je v današnji izjavi za medije povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Celje Aleš Slapnik.

»V zadnjem času smo vedno bolj zgroženi nad načinom izvrševanja teh kaznivih dejanj s strani mladoletnikov. Če statistični podatki morda ne nakazujejo povečanja, pa so načini in vedno bolj nasilna dejanja zaskrbljujoči,« je opozoril.

Konec prejšnjega tedna so kriminalisti v okviru intenzivne kriminalistične preiskave prijeli dve mladoletni in eno polnoletno osebo, ki so skupaj še z drugimi osebami na različnih spletnih omrežjih ustvarjali lažne profile mladih deklet, preko katerih so nato nagovarjali mlajše in starejše moške k osebnemu srečanju.

Na takšen način so trije storilci junija letos vzpostavili stik z moškim srednjih let z območja Ljubljane. Kot ugotavljajo kriminalisti, so pogovor z njim začeli s splošnimi temami, nato pa so komunikacijo peljali v smeri, da se želi mlajše dekle z njim sestati.

Moškega so prepričali, da se je pripeljal v Celje. »Ko je prispel v Celje, je v dobri veri, da na družbenem omrežju komunicira z mladim dekletom, odšel v mestni park, kjer sta bila dogovorjena za srečanje. Okoli 22. ure sta ga v gozdu nad parkom, kjer naj bi se srečal z dekletom, pričakala dva zamaskirana osumljenca, eden mladoleten in eden polnoleten. Moškega sta fizično napadla, ga brutalno pretepla in oropala. Pri tem sta ga posnela z mobilnim telefonom in ga kasneje s posnetki izsiljevala za denar,« je pojasnil Slapnik.

Osumljencema odrejen pripor

Moškega sta mladeniča s pretepanjem zelo hudo poškodovala. »En storilec je z bančno kartico in s kodo PIN, ki mu ga je moral oškodovanec povedati, odšel na bankomat in dvignil določeno vsoto denarja, druga transakcija pa je bila zaradi previsokega zneska zavrnjena,« je še povedal vodja celjskih kriminalistov.

Omenjena storilca sta osumljena kaznivih dejanj ropa, posebno hude telesne poškodbe, poskusa izsiljevanja in zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva. Kriminalisti so ju privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki je po zaslišanju obema odredil pripor.

Storitve kaznivega dejanja ropa je poleg omenjenih dveh osumljenih in neznane osebe osumljen še en mladoletnik, ki so ga kriminalisti kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči pri storitvi kaznivega dejanja ropa.

Policisti ob tem znova opozarjajo na tveganja pri uporabi spletnih in mobilnih aplikacij za spoznavanje. Uporabnikom svetujejo, naj bodo pri navezovanju stikov z neznanci previdni, naj ne razkrivajo osebnih podatkov, predvsem pa naj ne delijo svojih intimnih fotografij z neznanci.