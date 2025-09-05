  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    Celje: Po vlomu v hišo prijeli tri osebe, vsi so odvisniki od prepovedanih drog

    V hišo je vlomil 33-letnik, druga dva sta pred hišo opazovala dogajanje in sta ob lastnikovem prihodu domov opozorila 33-letnika, ki je bil v hiši.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic
    Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic
    R. I.
    5. 9. 2025 | 10:42
    5. 9. 2025 | 11:38
    2:57
    S celjske policijske uprave so sporočili, da jih je v torek popoldne občan obvestil, da je ob prihodu domov opazil tri neznane moške in videl, da so vlomili v njegovo stanovanjsko hišo na Trubarjevi ulici v Celju.

    Na podlagi dobrega opisa so celjski kriminalisti kmalu po dogodku na Ljubljanski cesti v Celju izsledili tri moške, ki so ustrezali opisu, in jim odvzeli prostost. Gre za 33-letnega moškega z območja Hrastnika ter Celjana, stara 19 in 49 let, so sporočili s policije.

    Potrdili so, da je trojica sodelovala pri vlomu v hišo na Trubarjevi ulici v Celju. V hišo je vlomil 33-letnik, druga dva sta pred hišo opazovala dogajanja in sta ob lastnikovem prihodu lastnika domov opozorila 33-letnika, ki je bil v hiši. V omenjenem primeru so ukradli nakit, ročno uro, več fotoaparatov, gotovino in nekaj drugih stvari.

    Več kaznivih dejanj 33-letnika

    Kot je navedla policija, je 33-letnik septembra vlomil še v stanovanjsko hišo v Trnovljah, od koder je ukradel gotovino. Osumljen je tudi velike tatvine konec avgusta na Gledališki ulici v Celju, ko je občanki iz rok izpulil denarnico in ukradel gotovino, občanko pa odrinil, tako da je padla in se lažje poškodovala. Omenjeni 33-letnik iz Hrastnika je osumljen tudi ropa v maju, ko je na Kovinarski ulici vstopil v stanovanje, od lastnika zahteval denar, bančno kartico in telefon. Z ukradenimi stvarmi je pobegnil.  

    Sumijo ga tudi vloma v stanovanje na Kovinarski ulici v Celju, od koder ni ničesar ukradel, ter vloma v gostinki lokal na Teharski cesti v Celju, kjer je ukradel več žganja in cigaret. S preiskavo preostalih kaznivih dejanj, za katere ga policija prav tako sumi, še nadaljujejo.

    Osumljenega 33-letnika, ki je bil v preteklosti že večkrat obsojen za tovrstna kazniva dejanja, smo včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki mu je odredil sodno pridržanje. Druga dva smo po zbranih obvestilih izpustili na prostost.

    Vsi trije so odvisniki od prepovedanih drog. Sredstva za preživljanje in nakup droge pridobivajo večinoma z izvrševanjem kaznivih dejanj. Pri tem je posebej predrzen 33-letnik, ki dejanja izvršuje na nasilen način, tudi proti šibkejšim osebam.

    Celje

