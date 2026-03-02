Trojica vlamljala in ukradla nakit, gotovino, harmoniko, naboje za pištolo

Policisti so prejšnji teden aretirali trojico, osumljeno več vlomov v stanovanjske hiše na šmarskem in šentjurskem območju. Kakor so sporočili s Policijske uprave Celje, so konec lanskega leta na območjih policijskih postaj Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Laško obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše, o katerih so v preiskavi ugotovili, da so jih izvajali storilci z območja Novega mesta.

Kradli so predvsem zlatnino in gotovino. FOTO: PU Celje

Ker so se vlomi kljub prijetju skupine osumljencev nadaljevali, so na začetku decembra na območju PU Celje ustanovili delovno skupino, ki se ukvarja s preprečevanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, predvsem vlomov v stanovanjske hiše in drznih tatvin.

Pri slednjih gre večinoma za primere, ko storilci pod pretvezo, da so predstavniki različnih telekomunikacijskih družb, pridejo do stanovanjskih hiš, kjer živijo starejši občani. Medtem ko eden ali dva storilca občana zamotita, se tretji izmuzne v hišo ter ukrade gotovino in vrednejše predmete, najpogosteje zlati nakit.

Policisti delovne skupine so konec januarja letos obravnavali vloma v stanovanjski hiši na območju Šmarja pri Jelšah, februarja pa vloma na območju Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. V omenjenih primerih so storilci vlomili v hiše, preiskali prostore in ukradli več kosov zlatega nakita in gotovino.

Med ukradenimi predmeti sta bili tudi dve harmoniki. FOTO: PU Celje

S pomočjo občanov, ki so bili pozorni na prisotnost neznanih oseb in predvsem na vozila, s katerimi so se te pripeljale v zaselke, so policisti delovne skupine uspešno identificirali storilce. Ti so pri zadnjih štirih vlomih uporabljali osebni vozili renault megane črne barve in seat leon sive barve z zatemnjenimi stekli.

Prejšnji teden so policisti delovne skupine v sodelovanju s pripadniki policijskih uprav Celje in Novo mesto v naseljih v okolici Šentjerneja opravili tri hišne preiskave in odvzeli prostost trem moškim, osumljenim vlomov v stanovanjske hiše. V hišnih preiskavah so našli in zasegli več kosov različnega nakita, dve ročni uri, dve manjši harmoniki frajtonarici in več nabojev za pištolo. Zaseženi predmeti izvirajo iz kaznivih dejanj. Vsi trije so bili s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil pripor.

Še nekaj zaseženega ukradenega natika FOTO: PU Celje

Na Policijski upravi Celje se zahvaljujejo občanom, saj so prav zaradi njihovega pozornega opazovanja in takojšnjega obveščanja o pojavu sumljivih vozil in oseb, hitro odkrili in prijeli storilce kaznivih dejanj. V tovrstnih primerih je izredno pomembno, da si občani zapomnijo čim več podrobnosti o storilcih in da podatke v čim krajšem času posredujejo policiji, so še poudarili.