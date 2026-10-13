Celjski kriminalisti razbili kriminalno združbo, vpletena tri slovenska podjetja

Celjski kriminalisti so danes v Celju s kriminalisti uprave kriminalistične policije predstavili obsežno mednarodno kriminalistično preiskavo, v okviru katere so preprečili prodajo za več sto milijonov evrov prepovedanih drog. Vpletena so bila tri prevozna podjetja s sedežem v Sloveniji, en slovenski in štirje tuji državljani.

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V obdobju enega leta so kriminalisti ugotovili vpletenost treh prevoznih podjetij s sedežem v Sloveniji, ki so poleg zakonite dejavnosti služila tudi za izvajanje kriminalne aktivnosti, je dejal vodja oddelka za terorizem in ekstremno nasilje v sektorju za organizirano kriminaliteto uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Primož Ogrinc. Kriminalna združba je organizirala in opravljala prevoze ter novačila nove voznike za prevoz prepovedanih drog v sicer legalnem prevozu tovora, med katerim je bila skrita prepovedana droga.

Vpleteni so bili 53-letni državljan Slovenije, dva državljana Bosne in Hercegovine ter en državljan Srbije. Vpleten je bil tudi 38-letni državljan Srbije, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji, je povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje Aleš Slapnik. Slovenski kriminalisti so sodelovali z Europolom ter predstavniki nizozemske, belgijske, švedske, finske in norveške policije.

V okviru kriminalistične preiskave so ugotovili, da sta 53-letni državljan Slovenije in 47-letni državljan Bosne in Hercegovine prevzela večje količine prepovedanih drog. Oktobra 2025 je državljan Slovenije s tovornim vozilom na območje Švedske pretihotapil približno 95 kilogramov konoplje, na Danskem pa so v njegovem tovornem vozilu odkrili 30 kilogramov kokaina. Na Danskem je bil tudi pravnomočno obsojen in prestaja desetletno zaporno kazen.

V obdobju enega leta so kriminalisti ugotovili vpletenost treh prevoznih podjetij s sedežem v Sloveniji. FOTO: Arhiv Dela

Kazenski postopek v zvezi z njegovo dejavnostjo poteka tudi na Finskem, saj so ugotovili, da je pred tem tja dostavil približno 20 kilogramov kokaina. Februarja letos je 37-letni državljan Srbije, ki so mu pred tem na Finskem že zasegli 20 kilogramov kokaina, z 38-letnim sodržavljanom na Švedskem poskušal pretihotapiti 1,3 milijona tablet v vrednosti treh milijonov evrov.

Oba so na Švedskem pravnomočno obsodili in prestajata šest let zapora, vpletena pa sta tudi v poskus preprodaje oziroma prevoza večje količine prepovedane droge v belgijskem pristanišču Antwerpen. Poskušala sta naložiti ladijski kontejner, ki je vseboval kokain v vrednosti 285 milijonov evrov. Primer je pokazal, kako kompleksno je danes preiskovanje organizirane kriminalitete in kako pomembno je mednarodno sodelovanje, je dejal Ogrinc.

Z usklajenim delom slovenske policije in mednarodnih partnerjev lahko uspešno preiskujejo tudi najzahtevnejše oblike organizirane kriminalitete, ki ne pozna državnih meja, je poudaril.