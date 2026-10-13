Celjski narkošoferji vozili mamila po Evropi

»Zaustavili so nas,« je sredi februarja, okoli pol druge ure zjutraj prek programa za komuniciranje Signal sporočil 37-letni Srb neznanemu sogovorniku. Na Švedsko je skušal vstopiti kot sovoznik v kamionu slovenskega prevoznika, za volanom katerega je bil njegov leto dni starejši brat, ko ju je ustavila švedska carina.

Sporočila, ki jih je 37-letnik z vzdevkom Soko pošiljal osebi z vzdevkom xy, so nato pričala o slabšanju položaja: »Na pregled. Kaj naj narediva sedaj.« Čez pet sekund je poslal pravilno napoved: »Padamo 100-odstotno«. Zadnje sporočilo je bilo »Vidijo se palete, brat.« Švedski cariniki so namreč na treh paletah našli 1.042.000 tablet tramadola in še 270.000 tablet pregbalina, ki ga predpisujejo proti tesnobi, uporabljajo pa tudi za omamljanje.

Na kamionu se je nahajalo več kot milijon tablet tramadola. Foto Švedska Carina/Tullverket

Brata sta jih naložila na Nizozemskem, kar so Švedi potrdili s posnetki nadzornih kamer, pa tudi s prstnimi odtisi. Oba so vmes že obsodili: na sodišču v Malmöju so vsakemu prisodili po šest let zapora.

Včeraj pa so na policijski upravi Celje predstavili okoliščine in ostanek narkokriminalne organizacije, ki so jo ob voznikih tvorili tudi lastniki prevozniških podjetij: ti so ob rednem tovoru v svojih kamionih transportirali tudi mamila.

Sledili so jim po Evropi

Vodja sektorja krim policije na policijski upravi Celje (PU) Aleš Slapnik je povedal, da so zbiranje informacij ter preverjanje podatkov pričeli že v začetku lanskega leta, nato pa so dobili odredbe za prikrite preiskovalne ukrepe zoper 53-letnega Slovenca in 47-letnega državljana BiH, ki imata stalno prebivališče na območju celjske PU. »Ko smo jih začeli spremljati, so bili že kar vpeljani,« je pojasnil.

Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik in Primož Ogrinc z Generalne policijske uprave sta predstavila več kot leto dni trajajočo akcijo lova celjskih narko prevoznikov. Foto Tomica Šuljić

V nadaljevanju so v narkoprevozniški organizaciji odkrili še 46-letnega državljana BiH ter prej omenjenega 37-letnega Srba – oba z bivališčem pri nas – ter še brata slednega, 38-letnega Srba. Peterici so po Evropi sledili s pomočjo Europola ter delovanjem pristojnih organov Belgije, Nizozemske, Danske, Švedske in Finske, ki so jih celjski preiskovalci obveščali sprotno.

Belgijski varnostni organi v kontejnerju zasegli 5,7 tone kokaina. Policija poudarja, da gre za kriminalne aktivnosti velikega obsega.

Za 53-letnega Slovenca so ugotovili, da je oktobra lani na Švedsko najprej uspešno pretihotapil 95 kg konoplje in hašiša, nato pa so mu novembra lani na območju Danske tamkajšnji varnostni organi v tovornjaku našli 30 kg kokaina. Po priporu je sledilo sojenje; izrekli so mu desetletno zaporno kazen na Danskem. Ker so ga Finci obremenili, da je septembra lani k njim dostavil 20 kg kokaina, tudi na Finskem poteka predkazenski postopek. Ko bo končal postopke v tujini, bo moral še pred slovensko sodišče – Slapnik je navedel, da je bil Slovenec organizator.

Švedi so priskrbeli celo posnetek z Nizozemske, kjer sta brata spremljala nalaganje tablet na kamion za Švedsko. FOTO: Švedska Carina/Tullverket

Policija je v primeru edinega Slovenca izmed peterice izvedla še dodatne ukrepe, saj je ob kriminalistični preiskavi potekala tudi preiskava izvora premoženja: »Na podlagi odredbe sodišča smo izvedli hišno preiskavo in mu zasegli nepremičnine in premičnine v vrednosti 400.000 evrov,« je poudaril Primož Ogrinc, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Ob treh avtomobilih višjega razreda in ročnih ur znamke Rolex so prišli tudi do dokumentacije, ki dodatno nakazuje, kje ima na Danskem zaprt prevoznik mamil shranjen denar.

'Vidijo se palete, brat,' se je glasilo zadnje sporočilo Srba v slovenskem kamionu, preden so ga aretirali. Foto Švedska Carina/Tullverket

Preiskava pri nas se je zaključila junija, ko so 47-letnemu državljanu BiH odvzeli prostost. V hišni preiskavi so mu našli še 22 tisoč evrov gotovine ter elektronske naprave, ki ga povezujejo s tihotapljenjem, za kar ga je preiskovalni sodnik poslal v pripor. Zadnjega prijetega sumijo, da je na območje Finske dostavil 40 kg amfetaminov.

Kokain med bananami

Šele kriminalistična preiskava pa je pokazala, da sta oba srbska brata v začetku lanskega decembra nameravala s svojim tovornim vozilom v belgijskem pristanišču Antwerpen prevzeti in naložiti ladijski tovorni zabojnik. V njem se je med bananami, prispelimi iz Ekvadorja, skrivalo kar 5.717,93 kg kokaina.

Na koncu so stehtali 5.717,93 kg zaplenjenega kokaina iz kontejnerja, ki ga je belgijska carina odkrila, preden bi ga srbska brata odpeljala. FOTO: Fod Financien

To je bil lani rekordni zaseg kokaina belgijskih organov, njegova vrednost je ocenjena na 285 milijonov evrov. Zaradi tega sta si Srba, trenutno zaprta na Švedskem, prislužila še kazenski pregon v Belgiji. Dodatno pa se 37-letni Srb sooča z očitkom, da je tudi na Finsko pretihotapil in predal potovalno torbo z 20 kg kokaina, za kar tečejo postopki na Finskem.

Švedi so prišli tudi do dela komunikacije Srba in neznane osebe prek programa Signal, ki jo je obveščal o carinskem pregledu. Foto Švedska Carina/Tullverket

Ogrinc je opozoril, da ne gre za posamične primere tihotapljenj, ampak kriminalne aktivnosti velikega obsega, ter pohvalil delo celjskih kriminalistov: »Takšne preiskave potekajo več mesecev, pogosto brez takojšnjih rezultatov, pri čemer je treba vsako informacijo preveriti, povezati posamezne aktivnosti in postopoma sestaviti celotno sliko delovanja kriminalne združbe.« Vendarle pa vsi sodelujoči v transnacionalni špediciji mamil niso bili ujeti, saj je Slapnik na vprašanje, čigavih je bilo dobrih pet ton kokaina v zabojnikih, odgovoril: »Če se pogovarjamo o četrt milijarde, verjetno niso oni lastniki.«