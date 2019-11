Celjski policisti našli vozilo z mrtvo osebo

Danes, nekaj pred 13. uro, so bili predstavniki Policijske uprave (PU) Celje obveščeni o najdbi vozila Nad stolarno v Štorah, v katerem je bila mrtva oseba. V vozilu sta bili vidni dve s cevko povezani posodi z neznano snovjo.



Ker je obstajala možnost, da bi pri odprtju vozila prišlo do kemične reakcije, so v sodelovanju z gasilci in predstavniki Civilne zaščite zavarovali širše območje okoli vozila. »Iz varnostnih razlogov smo najprej evakuirali stanovalce bližnje hiše in nato še stanovalce okoliških hiš. Skupno je bilo evakuiranih okoli 40 ljudi,« je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi PU Celje.



Ko je bilo poskrbljeno za varnost prebivalcev so celjski policisti ob prisotnosti predstavnikov oddelka za protibombno zaščito Generalne policijske uprave ter predstavnikov ostalih interventnih služb, odprli vozilo, v katerem je bil mrtev moški.



Nihče od prisotnih na kraju dogodka ni bil poškodovan, prav tako ni bil poškodovan nihče od okoliških prebivalcev. Evakuacija je preklicana, ogled kraja dogodka še poteka, zato bo več informacij znanih jutri.