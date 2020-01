Celjski policisti prijeli nekdanjega kolega in njegovega sodelavca, osumljena vsaj štirih ropov

Celjski policisti so predvčerajšnjim prijeli moška, ki ju sumijo najmanj štirih ropov na Celjskem. Gre za moška, stara 41 in 29 let, oba sta državljana Slovenije, starejši med njimi je nekdanji policist.



Kot so danes zapisali na Policijski upravi Celje, sta osumljena predvčerajšnjim, nekaj po 20. uri, ob zaprtju bencinskega servisa zamaskirana prišla do bencinskega servisa na Ljubljanski cesti v Celju. Eden izmed obeh je pristopil do zaposlene, uporabil silo in jo prisilil, da mu je izročila denar ter večjo količino vinjet. Skupna vrednost je presegla 50.000 evrov.

Med begom poškodovala več policijskih in drugih vozil

Zatem sta osumljenca kraj dejanja zapustila z osebnim avtomobilom. Kriminalisti in policisti so ju začeli zasledovati in ju večkrat ustavljali. 41-letni voznik odredb policistov ni upošteval in je z veliko hitrostjo vozil v smeri avtoceste, po avtocesti v smeri Dramelj in nato v smeri Slovenskih Konjic.



Na konjiškem območju so uporabili prisilno sredstvo za ustavljanje vozil – stinger ter vozilo naposled ustavili. Osumljenca sta morala zaradi poškodb na vozilu le-to zapustiti, nakar sta poskušala peš pobegniti. A so ju kmalu prijeli in obvladali.



Med begom sta osumljena poleg svojega vozila poškodovala tudi več policijskih vozil in tri vozila drugih udeležencev v cestnem prometu. Obema so odredili pridržanje do 48 ur.

Ropala tudi na Vranskem in Teharju ter v Šempetru

Policisti so zatem ugotovili, da sta osumljena odgovorna tudi za druge zločine. 1. marca lani sta zamaskirana vstopila v prostore pošte na Vranskem in tudi tam uslužbenko s silo, grožnjami in orožjem prisila, da jima je izročila okoli 6.500 evrov gotovine. Zatem sta pobegnila.



20. oktobra lani sta, znova zamaskirana in oborožena s pištolo, oropala bencinski servis v Šempetru. Z orožjem in silo sta uslužbenki prisilila, da sta jima izročila denar in vinjete v skupni vrednosti nekaj manj kot 5.000 evrov.



21. novembra pa sta v prostorih pošte na Teharjah, prav tako zamaskirana in oborožena s pištolo, uslužbenko prisilila, da jima je izročila okoli 6.500 € gotovine.

Morda ropala še kje, preiskava v teku

Policisti s preiskavo še nadaljujejo, preverjajo in zbirajo obvestila o preostalih ropih pošt ali bencinskih servisov na območju svoje policijske uprave in širše, za katere sumijo, da bi lahko bila vanje vpletena.



Oba bodo kazensko ovadili za štiri kazniva dejanja rop, še danes se bosta srečala s preiskovalnim sodnikom Okrožnega sodišča v Celju.



Za 41-letnega osumljenca zbirajo tudi obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Kot piše STA, je bil sicer 41-letnik policist na Policijski upravi Celje. Dvakrat so ga odpustili, nazadnje leta 2018.