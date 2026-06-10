Celo za rešetkami živi vse prej kot zgledno

V Sloveniji živeči državljan BiH Mehmed Mahmutović, ki v celjskem zaporu prestaja četrt stoletja dolgo zaporno kazen zaradi ropov in posilstva, bi s sojenja za domnevni rop Mihe Š. izpred skoraj desetih let izločil novinarko Večera Damijano Žišt, ki poroča s sojenja.

»Če je v sodni dvorani, naj se odstrani, ker piše neresnice in zavaja javnost,« je zahteval od razpravljajoče ljubljanske okrožne sodnice Jasmine Ivančič. Ta je njegovo prošnjo zavrnila s pojasnilom, da je sojenje javno in da senat, ki mu predseduje, nima nobene podlage za njeno odstranitev iz sodne dvorane.