    Črna kronika

    Center mladih Koper tarča neonacistov

    Neonacisti so uprizorili shod po koprskih ulicah in ga z baklami ter vpitjem končali pred Centrom mladih Koper.
    V Centru mladih Koper je bila v času »shoda« tekma v freestyle rapanju z nastopom raperja Doše. FOTO: Center mladih Koper/FB
    V Centru mladih Koper je bila v času »shoda« tekma v freestyle rapanju z nastopom raperja Doše. FOTO: Center mladih Koper/FB
    V. U.
    7. 2. 2026 | 17:51
    7. 2. 2026 | 18:00
    2:54
    Konec januarja so z nacističnimi pozdravi in simboli skazili glasbeni dogodek v Luciji, tokrat so si medijskih pet minut pridobili z izgredom v Kopru. Kot danes pišejo Primorske novice, je ista skupina neonacistov kljub včerajšnjemu kislemu vremenu in dežju uprizorila shod po koprskih ulicah in ga končala pred Centrom mladih Koper, kjer je pred kulturnim praznikom napadla kulturo.

    Policija preiskuje uporabo nacističnih simbolov

    Znano je bilo, da bo tamkajšnji rap večer v Centru mladih Koper potekal ob povečanem varovanju, ker so neonacisti udeležbo napovedali. V centru so od policije dobili obvestilo, da naj bi se v Kopru zgodil neprijavljen shod neonacistov, so pisale Primorske novice. »Ob 19h naj bi se dobili nekje v Kopru s ciljem udeležiti se rap dogodka, ki bo potekal pri nas,« je povedal Jaka Miklavčič iz Centra mladih Koper. Na dogodku so sicer napovedali tekmo v freestyle rapanju z nastopom raperja Doše.

    Z včerajšnjim izgredom se je na družbenem omrežju sicer »pohvalila« Slovenska obrambna straža. Kot neuradno navajajo Primorske novice, naj bi bil pobudnik shoda Demien Fritz, organizator omenjenega dogodka v Luciji, ki je pred tedni razburil javnost.

    Neprijavljeni shod so neonacisti zaključili pred CMK, kjer so prižigali bakle, vpili razne vulgarizme in razgrnili transparente. Vpitje naj bi trajalo nekaj minut, dogajanje naj bi spremljala dva policista v civilu. Informacije Policijske uprave Koper čakamo.

    Obsodbe z levega pola

    Z ostrimi besedami so se na dogajanje odzvali nekateri, ki imajo za razliko od izgrednikov prava imena in priimke. 

    Poslanka Gibanja Svoboda Tamara Kozlovič je dogodek označila za nesprejemljiv za demokratično, vključujočo in strpno družbo.

    »Rimski pozdravi in drugi simboli ne spadajo nikamor drugam, kakor na smetišče zgodovine,« je zapisal koprski poslanec iz vrst SD Matej Tašner Vatovec.

    »To, kar se je zgodilo, ni shod, ampak odkrito razkazovanje ideologije sovraštva, nasilja in zgodovinskega zločina,« je zapisal koprski občinski svetnik iz vrst Levice Alan Medveš.

    Jadranka Šturm Kocjan, občinska svetnica iz vrst SD, je opozorila, da so zbiranje takih skupin, simbolika in salutiranje resna grožnja »vrednotam, na katerih temelji naša skupnost in multikulturno tkivo našega mesta«, še navajajo Primorske novice.

    Koper Center mladih Koper neonacisti

