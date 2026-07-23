Cerknica: voznica zapeljala na teraso in trčila v dva človeka

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da se je včeraj okoli 13. ure na območju Cerknice zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi voznica osebnega vozila in dve osebi.

Po doslej zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je voznica zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala s ceste na teraso ob vozišču in trčila v dva človeka, ki sta bila tam. Pri tem je bil eden huje, drugi pa lažje poškodovan, vendar njuno življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.