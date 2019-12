Cerkveno sodišče: Bivši ljutomerski župnik Andrej Zrim kriv zaradi spolnega nasilja

Sodišče je Zrimu odredilo več ukrepov, med drugim opravičilo žrtvam in župnijskemu občestvu. FOTO: O. B.

»Gospod Andrej Zrim, duhovnik murskosoboške škofije, je bil v skladu z navodili Kongregacije za nauk vere v izvensodnem upravnem kazenskem postopku spoznan za krivega zaradi spolnega nasilja nad mladoletnimi in odraslimi osebami,« je Ljutomerska župnija zapisala v svojem oznanilu.Dodali so, da je sodišče Zrimu odredilo več ukrepov, med drugim opravičilo žrtvam in župnijskemu občestvu, prepovedali so mu vračanje v župnije službovanja brez škofovega izrecnega dovoljenja in prepovedali javno maševanje, dokler ne bo uspešno zaključena ustrezna terapija.Zrim je sicer v preteklosti že bil obtožen fizičnega napada na osebo, mlajšo od 14 let. To je bilo v času, ko je bil župnik v Gornji Radgoni, kjer se je pri verouku fizično lotil takrat 12-letnega učenca OŠ Gornja Radgona. Obsojen je bil na pogojno zaporno kazen.