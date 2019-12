Cesta v Britofu znova odprta za promet

FOTO: Boštjan Fon

FOTO: Gasilsko reševalna služba Kranj

Današnje meritve koncentracije plina v zemljini so pokazale, da na kraju intervencije po eksploziji plina v Britofu pri Kranju ni več nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Kranj.Intervencijo policije, gasilcev in Mestne občine Kranj, ki je po eksploziji plina neprekinjeno trajala vse od prejšnjega torka, so danes opoldne zaključili. Nekaj zatem so odprli tudi cesto in območje, ki je bilo zaprto. Prav tako je preko tega odseka zopet možno prehajanje pešcev.Kot dodajajo v sporočilu, so bili policisti zaradi velike nevarnosti za življenje in premoženje ljudi na kraju eksplozije neprestano prisotni vse od prejšnjega torka do današnjega zaključka. Bistven del intervencije je bilo izvajanje meritev koncentracije plina v zemljini, zračenje jaškov in zemljine, redna izmenjava informacij s stanovalci na zaprtem območju in sprotno opozarjanje javnosti na nevarnosti.»Ves ta čas smo tudi zbirali obvestila in podatke, ki nam lahko koristijo v preiskavi dogodka. Že prve dni je bil opravljen ogled kraja eksplozije in zavarovan del plinske napeljave, ki je še predmet preverjanja. Preiskava še traja, preverja pa se morebiten sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja,« so zapisali na PU Kranj.Vv intervenciji so sodelovali še gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj, prostovoljni gasilci PGD Britof, Predoslje in Kranj-Primskovo, kranjsko medobčinsko redarstvo ter Civilna zaščita Mestne občine Kranj. Prvo pomoč poškodovanim so ob eksploziji nudili reševalci in zdravniki PHE NMP Kranj.