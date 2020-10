Čez četrt milijona evrov zahteva za prstne odtise

Ljubljana – Trije kriminalisti nacionalnega preiskovalnega urada, Nejc Eržen, Danilo Grahornik in Matjaž Vršič, se branijo očitkov v odškodninski tožbi, ki jo je zoper njih vložil Boris Vukosavljević. Ta trdi, da so na zadnji januarski dan lanskega leta kršili njegove osebnostne pravice, ker naj bi mu brez podrobnejših pojasnil ukazali, da naj na policiji pusti svoje prstne odtise in se pusti fotografirati.Kot trdi Vukosavljević, je takrat zahteval, naj mu povedo, za kaj gre, in »naj opravijo postopek tako, kot je pravilno. Želel sem, da mi razložijo več stvari,« je pred sodnico Vero Gams Premerl povedal Vukosavljević, ...