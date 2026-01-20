  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Črna kronika

    Cezar naj bi iz pripora naročil umor

    Dino Muzaferović kriminalno združbo menda vodi celo iz zapora. Aretiran tudi moški, ki so ga povezovaliz mafijsko likvidacijo v Ljubljani.
    Boštjan Celec
    20. 1. 2026 | 07:00
    Štiridesetletni bosanski kriminalec Dino Muzaferović - Cezar je na ljubljanskem okrožnem sodišču, na katerem potekajo predobravnavni naroki za domnevno vpletene v ljubljanski umor Bosanca Satka Zovka, pred nekaj meseci zanikal krivdo. Za aretacijo je okrivil pisanje bosanskega preiskovalnega novinarja Avda Avdića. Prav na Avdićevi spletni strani istraga.ba so razkrili, da Cezar iz pripora v Sloveniji še naprej poveljuje kriminalni združbi; njeni trije člani naj bi skovali načrt za še en umor.

    Med aretiranimi je tudi nekdo, ki so ga Bosanci nekaj časa zadržali zaradi Zovkove smrti. Po poročanju Istrage so Cezarjevi pajdaši v Sarajevu nameravali nekoga ubiti z avtobombo. Kdo naj bi bil tarča napada, (še) ni znano.

