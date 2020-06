Članki niso »pokvarljiva roba«, nekatere teme so večno aktualne

Ko trčita pravica do pozabe na eni ter pravica do svobode izražanja na drugi strani, je višje sodišče dalo prednost drugi. Na pritožbo medija, ki je izpodbijal odločitev prvostopenjskega sodišča, da mora v zaklenjeni spletni arhiv umakniti članka, češ da sta na spletu dostopna dlje, kot bi smela biti, je sodbo spremenilo in presodilo v korist medija. »Gre za zelo pomembno sodbo, saj je to prva slovenska sodba iz naslova trka pravice do svobode izražanja in pravice do pozabe. Pa tudi sicer tovrstnih sodb še ni veliko v EU,« poudarja odvetnica Jasna Zakonjšek. Višje sodišče ji je dalo prav, da je bila odločitev ...