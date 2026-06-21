Črn konec tedna: šest smrtnih žrtev med mladoletniki

Iz Španije in Italije ta konec tedna poročajo o tragedijah, povezanih z vodo, v katerih je umrlo šest mladoletnikov.

Prva nesreča se je zgodila pri Tarragoni v Kataloniji, poroča hrvaška Hina. Šest otrok se je kljub opozorilu, dvignjeni rumeni zastavi zaradi visokih valov, odločilo za skok v morje s stene.

Le trem med njimi je uspelo priplavati na kopno, ostale so morali rešiti reševalci. Dvanajstletni deček je kljub poskusom oživljanja umrl na kraju dogodka. Dva trinajstletnika so prepeljali v bolnišnico, kjer pa sta pozneje prav tako umrla, so sporočile regionalne službe nujne pomoči.

Uprava katalonskega mesta Tarragona je po tragediji razglasila tridnevno žalovanje.

Avtomobil z devetimi mladimi pristal v kanalu

Italijanska Ansa poroča o tragediji, ki se je danes zgodaj zjutraj zgodila v okolici Milana. Trije 17-letniki, dva fanta in dekle, so izgubili življenje, potem ko je avtomobil, v katerem so se peljali s še šestimi osebami – skupaj se je v avtomobilu gnetlo devet mladih –, zapeljal v kanal Villoresi v kraju Senago pri Milanu.

Voznika, 19-letnega italijanskega državljana, preiskujejo zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom. Po doslej znanih podatkih je bil njegov alkotest pozitiven. Ansa navaja, da je bila količina alkohola v njegovi krvi trikrat višja od dovoljene.

Na kraj dogodka so prišli karabinjerji, gasilci in potapljači, ki so pomagali pri reševanju mladih iz vozila. Ob prihodu so iz avtomobila potegnili sedem mladih. Šest so jih predali v oskrbo zdravstvenemu osebju, enemu pa ni bilo več mogoče pomagati. Med poznejšim dvigovanjem vozila in iskanjem pogrešanih v kanalu Villoresi so gasilci našli še ostala dva mlada potnika, ki sta bila mrtva.

Zano je, da je voznik audija A2, v katerem je bilo devet mladih, v parku Groane vozil po cesti ob kanalu Villoresi, ki sploh ni odprta za avtomobile.