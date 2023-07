CSD v primeru smrti dečka v avtomobilu ni imel dovolj informacij za ukrepanje

Znani so rezultati notranje revizije Centra za socialno delo (CSD) Savinjsko-Šaleška, ki so jo uvedli po smrti dečka v pregretem avtomobilu v Svetem Lovrencu konec junija, poroča portal 24ur. CSD ni imel dovolj informacij, da bi začeli z ukrepi po uradni dolžnosti, a bi strokovni delavec moral vztrajati pri vzpostavitvi stika z materjo, ugotavljajo.

Kot je CSD Savinjsko-Šaleška sporočil za 24ur, je revizija pokazala, da informacije, s katerimi je razpolagal CSD do tega tragičnega dogodka, niso bile zadostna podlaga za začetek ukrepanja po uradni dolžnosti in za pričetek aktivnosti izvajanja javnih pooblastil posebnega varstva otrok in mladostnikov.

Revizija je pokazala še, da je strokovni delavec sicer začel ugotavljanje dejanskega stanja in izvedel določene ukrepe, a bi moral vztrajati pri vzpostavitvi stika z materjo, jo ponovno seznaniti z vsebino obvestila policije in predlagati nadaljnje oblike sodelovanja, poroča portal.

Pripravljajo dodatne protokole in navodila ravnanja strokovnih delavcev

Strokovni svet CSD je sprejel dodatna varovala v pomoč strokovnim delavcem na področju zaščite otrok, še poroča portal. Vzpostavili so dodatne time strokovnih delavcev s področja varstva otrok in mladostnikov, ki se bodo sestajali večkrat mesečno in spremljali posamezne primere. Na ta način bo strokovnim delavcem nudena dodatna strokovna podpora in pridobivanje mnenj za reševanje odprtih dilem pri reševanju najtežjih primerov, za 24ur pojasnjujejo na CSD Savinjsko-Šaleška. Dodali so, da pripravljajo tudi dodatne protokole in navodila ravnanja strokovnih delavcev, ki delajo na primerih zaščite otrok.

Notranjo revizijo CSD Savinjsko-Šaleška so uvedli po tragičnem dogodku, da bi preverili, ali so bili vsi postopki vodeni v skladu s strokovnimi standardi. Delo strokovnih delavcev naj bi preverila tudi socialna inšpekcija. Policisti so namreč na domu matere preminulega dečka v preteklosti že posredovali v podobnem dogodku in o tem obvestili CSD. Strokovni delavci v konkretnem primeru družine po poročanju medijev niso obiskali na domu.

Na CSD Savinjsko-Šaleška in njen direktor danes za STA danes niso bili dosegljivi.

Celjsko okrožno sodišče je prejšnji petek, 21. julija, mami dečka in njenemu partnerju zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti pripor podaljšalo do 20. septembra.