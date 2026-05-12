Čudni zvoki so izdali preprodajalce mamil

Da iz zanemarjene, zapuščene in že nekaj časa nenaseljene hiše v Bodoncih na Goričkem prihajajo čudni zvoki, so bili pred kakšnim mesecem obveščeni soboški kriminalisti. Odpeljali so se tja in se prepričali, da stanovanjsko in gospodarsko poslopje propadata, tudi okolica je dajala vtis, da posest nima skrbnega gospodarja. Vse rolete so bile spuščene do tal. Na hiši so kljub temu odkrili kar dve nadzorni kameri. Ko so kasneje opravili hišno preiskavo, se je izkazalo, da je v hiši pravi laboratorij za gojenje konoplje.

Kriminalisti so pred tem ugotovili še, da je v hiši kot zadnja do konca leta 2021 živela ženska, dokumentacija pa je razkrila, da je posest leta 2023 za 50 tisočakov kupil brezposeln Ljubljančan in da je pozneje še dvakrat menjala lastništvo. In še vsaj dve stvari sta policiste napeljali na misel, da se za spuščenimi ruletami na naslovu Bodonci 1 nekaj mora dogajati. Poleg zvokov neznane naprave iz notranjosti so tudi ugotovili, da je poraba električne energije veliko večja kot, denimo, v hišah s precej številnimi družinami.

Postavljati so začeli zasede in med eno od njih zagledali, kako je iz garaže odpeljal kangoo. Ta je bil pozneje ustavljen pri Mariboru, v njem sta bila 33-letni Ljubljančan in njegov 29-letni someščan. O svojih sumih so obvestili organe pregona, preiskovalna sodnica soboškega okrožnega sodišča Natalija Goldinskij Husar pa je po hitrem postopku izdala odredbo o hišnih preiskavah. Te so poleg bodonske potekale na več lokacijah, tudi v okolici Ljubljane ter v apartmaju v Moravskih Toplicah, ki sta ga imela najetega 33-letnik in njegov brat.

Ujeti med pakiranjem

Prejšnji ponedeljek je napočil čas za akcijo, kriminalisti so odšli tudi v Bodonce in v laboratoriju za gojenje prepovedane konoplje odkrili sedmerico, ki je ravno pakirala drogo za nadaljnjo prodajo. Zasegli so več kot 86 kilogramov konoplje, več telefonov, prenosni računalnik, dve pištoli, 81 nabojev, deset tisoč evrov in opremo za gojenje konoplje.

Vsega skupaj je pečanja z mamili osumljenih osem ljudi z območja Ljubljane, eden je še mladoleten, omenjena brata sta se po naših informacijah znašla v priporu, dva pa sta v hišnem priporu. O enem od priprtih bratov smo poročali že leta 2017, ko je bil že v priporu. Ljubljanski policisti so namreč dobili namig, da z vespo dostavlja in prodaja drogo. In res se je izkazalo, da je odjemalcem heroin dovažal kar na dvokolesniku. Takrat je odvetnik Boris Grobelnik zanj izposloval precej milo kazen: dve leti pogojnega zapora.

Očitno ga niso spametovale besede sodnice Deje Kozjek, ki mu je tedaj pojasnila, da je pogojno kazen dobil, ker je še zelo mlad in do takrat še ni bil kaznovan. »Morate pa se zavedati, da droga povzroča veliko trpljenja uživalcem in njihovim družinskim članom. Če boste nadaljevali tovrstna kazniva dejanja, vam sodišče ne bo več izreklo pogojne kazni, saj smo vam že zdaj izrekli najdaljšo preizkusno dobo petih let.«

Pred leti pa so sodili tudi dvema vpletenima v to zadevo in tretjemu obtožencu zaradi napada na policiste. Ko so ga leta 2016 ustavljali v enem od šišenskih križišč, ker je bilo za voznikom razpisano iskanje, na ukaze ni miroval, temveč je sunkovito zapeljal proti kriminalistoma, ki sta postopek varovala pri sprednjem delu vozila; morala sta odskočiti, da ju ne bi zbil, on pa je z avtom pobegnil. Soobtožena so ustavljali kasneje, saj so menili, da je v avtomobilu iskana oseba, a sta ju fizično napadla. Primer se je končal z obsodilno sodbo.