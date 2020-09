Damijan Janković zmagal v sodnem boju s Fursom

Ljubljana – »Osem let smo bili onemogočeni, čeprav smo ves čas trdili, da Furs nima prav,« nam je danes dejal Damijan Janković, ki je potrdil, da je vrhovno sodišče odpravilo odločbo finančne uprave, po kateri bi morala Electa Naložbe z obrestmi plačati okrog osem milijonov evrov davka.



Jabolko spora je bila prodaja zemljišča na Barju, na katerem je ljubljanska občina po sprejetju občinskega prostorskega načrta julija 2010 dovolila gradnjo stanovanj. Kot so poročali mediji, je Electa namreč Hypo Leasingu leta 2007 prodala zemljišče v vrednosti 24 milijonov evrov in ga vzela nazaj v najem, nato pa je Furs zahteval skoraj pet milijonov evrov davka. Finančna uprava je namreč menila, da Electa Naložbe ni upravičena do odbitka DDV. Po poročanju Dnevnika podjetje po tem prenakazilu več let ni opravljalo drugih poslov, z nepremičninami, ki jih je vzelo v najem, pa prav tako ne obdavčljive dejavnosti. Cilj pogodb s Hypo Leasingom naj bi bil tako zgolj pridobivanje sredstev za financiranje drugih, močno zadolženih podjetij iz omrežja družine Janković.



Electa je vložila tožbo na upravno sodišče, a tam ni bila uspešna. Je pa zdaj, kot nam je potrdil Janković, vrhovno sodišče zaradi napačne uporabe materialnega prava razsodilo, da se odločba Fursa odpravi. Postopek je po Jankovićevih besedah končan. Janković trdi, da je zaradi poteze Fursa podjetju nastala velika škoda, ali jo bo z odškodnino iskal po sodni poti, pa še ne ve. »O tem imam še čas razmisliti,« nam je dejal.