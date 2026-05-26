Danes naj bi bila znana kazen za obtoženega napada na Aleša Šutarja

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega Novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samire Šiljić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije.

Šiljiću tožilstvo očita, da je pred klubom LokalPatriot v središču Novega mesta Šutarja, ko je ta pred klub prišel iskat sina, napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl.

Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od treh do 15 let zapora. Ker pa je Šiljić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje možne kazni ni pričakovati. Še pred izrekom sodbe se bo moral sodnik Peter Žnidaršič odločiti, ali sporazum o priznanju krivde izpolnjuje vse zahtevane pogoje in ali ga bo sprejel.

Policija je sicer sprva v zvezi z napadom prijela Šiljićevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je odredilo pripor za Šiljića. Do petka se tožilstvo še ni odločilo, ali je Šiljićev bratranec še med osumljenimi ali ne.

Šutarjeva smrt je oktobra lani sprožila protest, na katerem je okoli 10.000 ljudi v Novem mestu protestiralo proti nereševanju romskih vprašanj, čemur je nato sledilo sprejetje t. i. Šutarjevega zakona, ki zadeva tudi romska vprašanja.