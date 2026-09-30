Tožba: Debela Zadnjica in pitje krvi za Violeto Tomić nista šala

Debela Zadnjica pri Novem mestu, pitje krvi hčerinemu partnerju in zetove izkušnje z vampirji so glavni poudarki članka na portalu Mravljišče.si, zaradi katerega se je nekdanja poslanka Violeta Tomić odločila tožiti izdajatelja, podjetje Nova obzorja, ki izdaja tudi revijo Demokracija. »Zahtevam odškodnino in opravičilo,« je odločna Tomićeva, ki se ji zaradi domnevne kršitve osebnostnih pravic 6000 evrov zdi pravična odškodnina. V članku Poslanka Violeta Tomić pojasnila, zakaj so v njeni krvi našli alkohol – razlog vas bo šokiral, objavljenem 16. novembra 2021 na Mravljišču, lahko bralci med drugim izvejo, da naj bi jo v obdobju martinovanja v Debeli Zadnjici ustavili policisti. Morala je pihati, četudi naj bi zatrjevala, da ni popila niti kapljice alkohola. Alkotest ji je nato pokazal ...