Dekleta niso potrdila, da bi bila prisiljena v prostituiranje

Eno največjih prostitucijskih afer na Slovenskem, zaradi katere so obtoženim grozile dolgoletne zaporne kazni, bodo na tožilstvu najbrž radi čimprej pozabili. Niti ena od zaslišanih žensk namreč ni povedala, da bi bila prisiljena v prostituiranje, sodišče pa je vse obtožene pravnomočno oprostilo krivde. Uspeli niso niti z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Glavni akter zgodbe naj bi bil Drago Leskovšek, ki so ga pred dobrim letom tudi pozvali, naj odgovori na tožilsko zahtevo za varstvo zakonitosti v zgodbi o domnevno prisilni prostituciji v njegovih nočnih lokalih Veronika v Dragočajni in Red&Black na Mlaki pri Kranju. A so se oglasili njegovi zagovorniki in navedli, da so od njegove žene izvedeli, da je 16. avgusta 2020 umrl, je zapisano v sodbi vrhovnega sodišča, s katero so Leskovšek in soobtoženi dokončno oprani krivde.

Dvakratni kandidat za škofjeloškega župana, zapriseženi bajker in gobar, ki je posnel tudi pornografski film z naslovom Družina Novak, je torej imel dva nočna lokala s striptizetami, v katerih pa so se po prepričanju specializiranega tožilstva dogajala kazniva dejanja s področja prostitucije, celo trgovina z ljudmi.

Tožilstvo je obtoženim očitalo zlorabo prostitucije in trgovino z ljudmi. Vse so oprostili, prvoobtoženi je umrl pred pravnomočnostjo sodbe. Tožilstvo se je neuspešno obrnilo tudi na vrhovno sodišče.

V obtožbi so Leskovšku in njegovi ženi Alini očitali, da sta z lažnivim spletnim oglasom k nam zvabila na desetine mladih vzhodnjakinj. Obljubljali so jim do 6000 evrov plače: »Ponujamo delo v dobrem kolektivu, delovni vizum, pogodbo o zaposlitvi, prispevke plača delodajalec, zdravstveno zavarovanje, bivanje ene ali dveh oseb v opremljenih sobah, prevoz na delo in domov, TRR pri slovenski banki.«

Služile le po 350 ali največ 500 evrov

Toda policisti naj bi ugotovili, da je bilo 34 deklet, ki so večinoma prihajale iz Moldavije in Ukrajine, od novembra 2013 do aprila 2016 prisiljeno prodajati svoja telesa. Zakoncema Leskovšek naj bi morale plačevati najemnino za sobe, v katerih so bivale. Stranke so za pijačo in seks plačevale od 120 do 170 evrov, dekleta pa so zaradi odtegovanja zaradi raznih kazni na mesec služila le po 350 ali največ 500 evrov. Poleg obeh Leskovškov so tožilci na zatožno klop posadili še Milana Živića in Marka Kerna, ki naj bi nadzorovala prostituiranje v Red&Blacku oziroma v Veroniki.

Tožilstvo je bilo prepričano, da bodo akterji obsojeni za zlorabo prostitucije, Leskovšek tudi za trgovino z ljudmi. V tem delu obtožbe je zgodba govorila o K. A., ki jo je Leskovšek spoznal še kot mladoletnico, kot polnoletno pa naj bi jo zvabil v svet prostitucije. Ker se ga je bala, si ga ni upala zapustiti. Toda na procesu se je izkazalo, da se je K. A. sama odločila, da bo erotična plesalka v njegovih klubih ter da je »oseba z osebnostnimi motnjami, ki išče krivca za težko življenje povsod drugod, samo pri sebi ne,« je od koncu sojenja povedala ljubljanska okrožna sodnica Dejana Fekonja.

Tožilstvo sodišča ni prepričalo niti z delom obtožbe o zlorabi prostitucije. Dekleta torej niso pričala, da bi bila v karkoli prisiljena, s tem poslom je večina celo imela izkušnje že od prej. Tudi drugi očitki se niso izkazali za resnične, domnevne oškodovanke so namreč pripovedovale, da so na mesec zaslužile tja do dva tisočaka, da so bile zavarovane, da so lahko odhajale na dopust ali na bolniško, da jih ni nihče silil v nič, da so se prostituirale po svoji volji in želji.

Okrožna sodnica je leta 2018 vse štiri obtožence brez pomislekov oprostila. Leskovška je sicer obsodila po eni točki obtožbe, saj je nelegalno posedoval dve puški in naboje. Prisodila mu je dvomesečno zaporno kazen, ki pa jo je prestal že v priporu, kjer je bil kar 15 mesecev.

Da je dogajanje v Veroniki in Red&Blacku potekalo v skladu z zakonodajo – pri nas je prostovoljna prostitucija dovoljena –, je pozneje razsodilo tudi višje sodišče. To se je na pritožbeni seji sestalo 29. junija 2020, na njej pa je tožilstvo predlagalo, naj sodbo obrnejo na glavo, obtožene spoznajo za krive in jim naložijo zaporne kazni: Dragu Leskovšku šest let in dva meseca zapora, Alini Leskovšek tri leta in 10 mesecev zapora, Milanu Živiču 20 mesecev zapora, Kernu pa 18.

Leskovška na pritožbeno sejo ni bilo, saj se je mesec pred tem ponesrečil. Da so višji sodniki potrdili oprostilno sodbo, ni izvedel nikoli, saj je bil vse do smrti sredi avgusta zaradi hudih poškodb možganov v globoki komi, nato pa je v starosti 63 let umrl.

Tožba za odvzem premoženja nezakonitega izvora

Tožilstvo se je obrnilo tudi na vrhovno sodišče, a tudi tu dobilo košarico. Je pa proti Leskovšku, njegovi ženi in sinu država vložila tožbo za odvzem premoženja v vrednosti 588.074 evrov. V oklicu tožbe je pisalo, da je bila vložena po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Njen predmet so nepremičnine na Kokrici in v Kačji vasi, katerih lastnik je bil Leskovšek, avto kia sportage, katerega vrednost je specializirano tožilstvo ocenilo na 26.300 evrov, ter sredstva na dveh zavarovalnih policah v skupnem znesku okrog 21.000 evrov. Od Leskovška je tožilstvo hotelo še 339 tisočakov, od njegove žene pa dobrih 95.000 evrov.