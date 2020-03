Dekleta so mesečno poskrbela za 250 strank

Dekleta morala vračati del nakazil

Boštjan Hmelak, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Celje: »Dekleta so s strankami prihajale v stik v nočnem klubu, ki deluje v okviru hotela. Če so se uprle nudenju spolnih storitev, so jim delovno pogodbo prekinili ni jih denarno kaznovali.« FOTO: Špela Kuralt/Delo



Štiriindvajset žrtev

Celje – Kriminalisti in policisti Policijske uprave Celje so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo in po usmeritvah celjskega okrožnega tožilstva razbili kriminalno združbo, ki je na območju Celja izvajala trgovino z ljudmi. Kot je pojasnil vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Celje, so kazensko ovadili štiri državljane Slovenije, stare od 42 do 74 let, ter eno pravno osebo.»Ugotovili smo, da so akterji kriminalne združbe z oglasi in osebnimi kontakti vzpostavljali stike z dekleti in poskrbeli za njihovo namestitev v enem izmed hotelov na območju PU Celje. Dekleta, večinoma Ukrajinke, so izhajale iz socialno in ekonomski šibkih okolij. Po namestitvi v hotelu so bile prisiljene, pod nadzorom in s pravili, ki so jih postavili osumljeni, prostitutirati se v hotelskih sobah in drugih prostorih. S strankami so prihajale v stik v nočnem klubu, ki deluje v okviru hotela. Če so se uprle nudenju spolnih storitev, so jim delovno pogodbo prekinili ni jih denarno kaznovali,« je pojasnil Hmelak.Po naših informacijah naj bi šlo za Hotel Žalec, med osumljenimi naj bi bila F. L. in D. L., poleg njiju pa še dve uslužbenki hotela. Kot je dejal Hmelak, nihče od treh osumljenk in osumljenca še ni bil kaznovan. Čeprav so jim v času hišnih preiskav odvzeli prostost, so jih po 48 urah izpustili. Kot je pojasnil Hmelak, so namreč v skladu z usmeritvami tožilstva ocenili, da ni pripornih razlogov in jih tako tudi niso privedli k preiskovalnemu sodniku.Pri eni izmed osumljenk, ki je zaposlena kot natakarica, so našli 104.000 evrov gotovine. Kot je dejal Hmelak, so denar zasegli zaradi suma protipravne premoženjske koristi, skupno protipravno premoženjsko korist osumljencev pa še ugotavljajo.Kot je še pojasnil Hmelak, so bila spolna dejanja edini vir zaslužka deklet. Poleg tega so morala mesečna nakazila mesečnih osebnih dohodkov celo vračati, osumljenci pa so premoženjsko korist pridobivali tudi od strank: »Te so morale dekletom plačevati drage pijače, kar je bil pogoj za koriščenje spolnih uslug.«Policija je v preiskavi odkrila 24 žrtev trgovine z ljudmi, od tega sta po ena iz Romunije in Moldavije, vse ostale prihajajo iz Ukrajine. Osumljenci so imeli na razpolago v povprečju od osem do dvanajst žrtev, ki so imele mesečno okoli 250 uporabnikov spolnih storitev. Žrtve so stare od 24 do 40 let. Po izvedeni preiskavi se je nekaj deklet prestavilo v druge klube, nekaj se jih je vrnilo v matične države.V preiskavi so se policisti pogovorili z dvanajstimi žrtvami, je dejal Hmelak: »Seznanili smo jih z njihovimi pravicami in jim predstavili program tudi s pomočjo uslužbenk društva Ključ, vendar se nobena od njih ni identificirala kot žrtev kaznivih dejanj.« Dodal je, da to ni ovira: »To ni pogoj za obstoj elementa kaznivega dejanja.« Za tovrstna kazniva dejanja je zagrožena kazen od tri do petnajst let zapora.