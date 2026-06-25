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    Črna kronika

    Delavcem niso plačevali socialnih prispevkov, čeprav je družba imela sredstva

    Večje število zaposlenih je bilo oškodovanih za najmanj slabih 300 tisoč evrov.
    Policijsko vozilo. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Policijsko vozilo. FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    25. 6. 2026 | 11:51
    25. 6. 2026 | 11:53
    1:31
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    S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da so mariborski kriminalisti na podlagi prijave s Fursa zaključili s preiskavo kaznivega dejanja zoper odgovorne osebe družbe iz območja Ptuja.

    Na okrožno državno tožilstvo, ki je usmerjalo predkazenski postopek, so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1 zoper tri odgovorne osebe družbe.

    Med decembrom leta 2022 in koncem marca leta 2025 osumljeni zavestno niso ravnali po predpisih o plačilu prispevkov za socialno varnost zaposlenih.

    Osumljeni so v navedenem obdobju sicer davčnemu organu predložili obračune REK-O oziroma obračune plač, vendar obračunanih prispevkov za socialno varnost in prispevkov za delavce niso plačali. In to kljub temu, da je družba imela sredstva in je plačevala druge obveznosti.

    Z navedenim je bilo večje število zaposlenih v celotnem obdobju oškodovanih za najmanj 294.783,28  evra.

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