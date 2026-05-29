Pri menjavi strešne kritine se je ob padcu smrtno ponesrečil 71-letnik

V naselju Budanje v občini Ajdovščina se je včeraj zgodila delovna nesreče, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Sredi dneva je med krovskimi deli pri obnovi strehe s stanovanjskega objekta padel in se poškodoval 71-letni izvajalec del.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so na kraju ugotovili, da so trije delavci na strehi ene od stanovanjskih hiš menjavali strešno kritino. 71-letnik je zdrsnil z višine okoli sedmih metrov, padel na tla in se huje poškodoval. Njegova sodelavca sta takoj po nesreči stekla do poškodovanca, mu nudila prvo pomoč ter poklicala reševalce.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, je kmalu po prihodu reševalcev na kraj poškodovanec padel v nezavest in ni kazal znakov življenja, zato so ga reševalci na kraju oživljali. Po uspešno izvedenem oživljanju so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

O vseh okoliščinah dogodka so policisti obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. O vseh okoliščinah dogodka so obvestili tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo, ki bo v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla inšpekcijski nadzor.

Tujo krivdo so izključili

Nekaj ur kasneje so z bolnišnice policijo obvestili, da je 71-letni moški v omenjeni zdravstveni ustanovi zaradi hudih telesnih poškodb umrl. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino z namenom ugotavljanja natančnega vzroka smrti.

Glede na dosedanje ugotovitve so policisti tujo krivdo izključili. O vseh ugotovitvah pa bodo pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Pomoč policistom in reševalcem NMP ZD Ajdovščina so na kraju nudili tudi gasilci GRC Ajdovščina.