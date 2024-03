Detektiv iz smeti izbrskal navodila za izvedenko, stečaj po 15 letih ni končan

V nadaljevanju preberite:

Ob nakupu sodne stavbe na Litijski cesti se je na eni strani pokazalo, da država svoje nakupe opravlja slabo, pri čemer odgovorne še iščejo. Na drugi sta se pojavili imeni podjetnika Sebastjana Vežnaverja in njegove odvetnice Nine Zidar, ki sta ob prodaji stavbe veliko zaslužila, saj je država stavbo kupila za več kot štirikrat dražje, kot jo je Vežnaver kupil pred petimi leti.

Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič je potrdila, da »več let pravno svetuje in zastopa gospoda Vežnaverja in več družb v njegovi lasti«. Vežnaver je v poslovnem registru naveden pri več aktivnih podjetjih, ki se ukvarjajo z raznovrstnimi dejavnostmi – dolga leta pa se kot jara kača vleče stečaj podjetja Pejo Šampionka, znanega po izdelkih, kot sta stelex ali varikina.