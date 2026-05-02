Detonator v primež, nato s helikopterjem v UKC

Iz Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica so včeraj tolminske policiste obvestili o eksploziji vžigalnika eksplozivnega telesa v naselju Koritnica v Baški grapi (občina Tolmin), v kateri se je poškodovala ena oseba.

Policisti Policijske postaje Tolmin in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je 34-letni moški posedoval in hranil bakren detonator neznanega tipa in proizvajalca.

Okoli 8.37 ga je v kletnih prostorih stanovanjskega objekta namestil v železni primež na delovnem pultu, pri čemer je na neznan način prišlo do aktivacije in posledično eksplozije detonatorja. Moški je v eksploziji utrpel telesne poškodbe.

Na kraj so poleg policistov in kriminalistov posredovali tudi gasilci PGD Grahovo ob Bači, ki so nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Tolmin pri oskrbi poškodovanega. Po prvi oskrbi so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

O dogodku sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Kriminalisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva (po prvem odstavku 307. člena KZ-1).