    Črna kronika

    Detonator v primež, nato s helikopterjem v UKC

    Še eno opozorilo, da je najbolje ravnanje z eksplozivnimi napravami prepustiti poznavalcem.
    Poleg ročnih bomb je na naših tleh ostalo največ neeksplodiranih minometnih min. FOTO: Črt Majcen
    Poleg ročnih bomb je na naših tleh ostalo največ neeksplodiranih minometnih min. FOTO: Črt Majcen
    R. I.
    2. 5. 2026 | 17:37
    2. 5. 2026 | 17:38
    Iz Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica so včeraj tolminske policiste obvestili o eksploziji vžigalnika eksplozivnega telesa v naselju Koritnica v Baški grapi (občina Tolmin), v kateri se je poškodovala ena oseba.

    Policisti Policijske postaje Tolmin in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je 34-letni moški posedoval in hranil bakren detonator neznanega tipa in proizvajalca.

    Okoli 8.37 ga je v kletnih prostorih stanovanjskega objekta namestil v železni primež na delovnem pultu, pri čemer je na neznan način prišlo do aktivacije in posledično eksplozije detonatorja. Moški je v eksploziji utrpel telesne poškodbe.

    Na kraj so poleg policistov in kriminalistov posredovali tudi gasilci PGD Grahovo ob Bači, ki so nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Tolmin pri oskrbi poškodovanega. Po prvi oskrbi so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

    Varno so detonirali eksploziv, evakuirani sosedje že doma

    O dogodku sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Kriminalisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva (po prvem odstavku 307. člena KZ-1).

    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Šport  |  Košarka
    Prodaja Dončića

    Cuban: Storil sem grozno napako, rad bi jo popravil (VIDEO)

    Mark Cuban svojih občutkov glede smeri, v katero gredo Dallas Mavericks, odkar je leta 2023 prodal večinski lastniški delež v franšizi, ni prav nič prikrival.
    Peter Zalokar 1. 5. 2026 | 22:37
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

    General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
    Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačar je dohitel, prehitel Rogliča in zmagal

    Tadej Pogačar je s panterskim skokom ujel rojaka Rogliča nato pa z odločnim samostojnim pobegom, vztrajal vse do cilja.
    Miroslav Cvjetičanin 2. 5. 2026 | 08:47
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    eksplozijapolicijaDetonatorkriminalisti

    Novice  |  Slovenija
    Strup

    Na Malem vrhu pri Žirovnici planinko ugriznil modras

    V Sloveniji imamo dovolj zalog protistrupa za približno 20 ugrizov modrasa ali gada.
    2. 5. 2026 | 18:42
    Šport  |  Drugo
    Miami

    V več kot mesecu premora je McLaren ujel konkurenco

    Svetovni prvak Lando Norris je dobil šprintersko dirko formule 1 v Miamiju. Po kaotičnem štartu je na drugem mestu končal njegov ekipni kolega Oscar Piastri.
    2. 5. 2026 | 18:42
    Novice  |  Svet
    Humanitarnost

    Izrael aktivista iz humanitarne flotilje prepeljal na zaslišanje

    Po izraelskih navedbah sta prijeta aktivista terorista, po mednarodnih odzivih pa je že prijetje v mednarodnih vodah nezakonito.
    2. 5. 2026 | 18:19
    Šport  |  Kolesarstvo
    Charmey

    Tadej Pogačar je težji kot ponavadi: V fitnesu me je malo zaneslo

    Slovenski zvezdnik je vnovič pokoril konkurenco, a priznava, da še ni optimalno pripravljen. Najboljši odpor mu je na kraljevski etapi nudil Florian Lipowitz.
    Matic Rupnik 2. 5. 2026 | 17:04
    Preberite več
