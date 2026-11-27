»Deček je kašljal in imel vročino, zato sem šla z njim na urgenco dva dni zapored. Obakrat so me odpravili z napotilom, naj kupim fiziološko raztopino in mu redno čistim nos. Zdravnica mi je celo zagrozila, če bom zaradi takšnih stvari prihajala na urgenco, bo obvestila center za socialno delo in mi bodo vzeli otroka, zato si z njim nisem več upala k zdravniku. A morali bi ga obdržati v bolnišnici, saj je bil hudo bolan, zato je devet dni kasneje umrl,« je bila do novomeške bolnišnice očitajoča Saniela Hudorovac iz Dobruške vasi. Skupaj z možem Nasanom tožita bolnišnico za dobrih 40 tisoč evrov. Prepričana sta namreč, da so prav v bolnišnici krivi za dečkovo smrt. Starši tožijo bolnišnico. A kot pravijo, ne zaradi denarja, pač pa zaradi dečka in njegove pravice. FOTO: Tanja Jakše ...