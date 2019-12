Devetletnik do petard v trgovini z živili

Pred časom so policisti tudi v Izoli zasegli prepovedane pirotehnične izdelke. FOTO: PU Koper

Kranj, Koper – Čeprav se vrstijo opozorila pred nevarnostjo pirotehnike, nekaterih to ne odvrne od želje po pokanju. S kranjske policijske uprave so poročali o pirotehniki, ki se je pojavila v šoli, na območju koprske policijske uprave pa so imeli primer, ko so pirotehniko prodali celo devetletniku Gorenjski policisti so tako zasegli 452 kosov petard pirat in cobra, ki spadajo v kategorijo F2 in se njihova prodaja, posest in uporaba kaznuje z globo od 400 do 1200 evrov. »Del petard je bil po prijavi zasežen v eni od šol, drugi del pa so policistom po seznanitvi s postopkom proti otroku izročili starši. To je izjemno dober primer odgovornega ravnanja šole in staršev,« je reakcijo pohvalil, tiskovni predstavnik PU Kranj. O dejanju otroka bodo policisti seznanili pristojni center za socialno delo.Od 19. do 31. decembra je sicer dovoljena prodaja, od 25. decembra do 1. januarja pa uporaba pirotehničnih izdelkov F1, kar so pokajoče žabice, pok vrvica in pokajoče kroglice. »Pokazalo se je, da lahko s preventivnim pristopom spreminjamo navadeobčanov, predvsem mladoletnikov, glede uporabe pirotehničnih izdelkov,« sicer poudarjajo na policiji, kjer že nekaj let uspešno vodijo akcijo Bodi zvezda, ne meči petard!Na policijski upravi Koper, kjer sicer v zadnjih letih ni bilo primerov poškodb s pirotehniko, so prav tako predstavili nekaj zadnjih primerov predvsem nedovoljene prodaje. Tako so prejšnji četrtek policisti v Sežani izvedeli, da je več otrok kupilo petarde v trgovini v Sežani. O tem so obvestili tržni inšpektorat, inšpektor pa je v trgovini opravil inšpekcijski pregled in zasegel tisoč kosov »pop pop« pirotehničnih izdelkov (petard), ki spadajo v razred F1, in 880 kosov petard »mini cicole«, iz razreda F2. Policisti so ob tem izvedeli, da v podobni trgovini v Postojni prav tako prodajajo pirotehnične izdelke brez dovoljenja. Tudi tam je inšpektor istega dne opravil pregled in zasegel 400 kosov pirotehničnih izdelkov.Naslednjega dne pa so izolski policisti izvedeli, da je devetletni otrok v eni od trgovin z živili kupil pirotehnične izdelke kategorije F1 (petarde »pop pop«), ki jih je dovoljeno prodajati le starejšim od 14 let. Policisti so 46 kupljenih petard zasegli, nato pa se odpravili še v trgovino in zasegli še 2100 petard. Prodajalec ni imel dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov.»Če pirotehnična sredstva že uporabljate, naj bodo ta zagotovljeno varna. Če se uporabi pirotehnike ne morete izogniti, nakup tovrstnih izdelkov opravite v specializiranih trgovinah, in ne od uličnih preprodajalcev na črnem trgu, izdelke pa vedno uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca,« poudarjajo policisti. »Opozarjamo, da morajo biti vsa pirotehničnasredstva v specializiranih trgovinah ustrezno označena, opremljena z deklaracijami, k izdelku pa morajo biti obvezno priložena navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Zakonodaja predvideva, da pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od 14 let za kategorijo F1 in 16 let za kategorijo F2,« dodajajo.Seveda pa se je poleg vsega treba zavedati še, da pirotehnična sredstva s pokanjem ne motijo in vznemirjajo samo ljudi, ampak tudi živali, ki se pred pokanjem ne morejo skriti.