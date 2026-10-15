Dijak zaradi domnevnih mamil potreboval zdravniško pomoč

Eden od dijakov srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru je v torek potreboval zdravniško pomoč, ker naj bi zaužil mamila. Šli smo po sledi informacije, ki jo je prvi objavil portal Lokalec.si. Na mariborski policijski upravi so nam odgovorili, da so se policisti odzvali na klic v zvezi z mladoletnikom, ki je potreboval zdravniško pomoč. »Trenutno še zbiramo obvestila in preverjamo okoliščine dogodka tudi v povezavi s sumom zaužitja prepovedanih drog oziroma sumom kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu,« je sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi. FOTO: Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor Ravnateljica šole Mateja Kišek Vovk je povedala, da so bili z dogodkom seznanjeni. Potrdila je tudi, da policija preverja ...