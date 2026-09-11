Dijak z ostrim predmetom napadel vrstnika in čistilko

Na elektrotehniški srednji šoli na Konavonski ulici v Zagrebu je danes okoli osme ure zjutraj dijak z ostrim predmetom zabodel drugega učenca in 59-letno čistilko, ki je napadenega mladostnika poskušala obvarovati. Kot poročajo hrvaški mediji, je napadalec pod nadzorom policije.

Poškodovanega učenca in zaposleno so odpeljali v bolnišnico, njuno življenje ni ogroženo. FOTO: Goran Mehkek/Cropix

»Poškodovanima so nudili zdravniško pomoč, na kraju dogodka pa potekata kriminalistična preiskava in ogled kraja, s katerima bodo ugotovili vse okoliščine incidenta,« je sporočila zagrebška policija.

Po neuradnih informacijah se je incident zgodil okoli 7.50 v prvem nadstropju šole. Po navedbah očividcev je dijak z večjim nožem povzročil incident v bližini stranišča. Tam je bila tudi čistilka, ki je zakričala in opozorila druge. Nekateri naj bi se začeli skrivati, eden od profesorjev pa naj bi sredi kaosa zaklenil učilnico. Vse dijake so bili zaradi policijskega ogleda kraja dogodka ostranili iz šole, navaja Jutarnji list.

Njuno življenje ni ogroženo

Kot poroča Jutarnji list, so poškodovanega učenca in zaposleno odpeljali v bolnišnico, njuno življenje ni ogroženo. Poškodovanega dijaka so prepeljali na Rebro, čistilko pa v bolnišnico v Vinogradski ulici. Pri poškodovanem otroku je bila zaključena začetna diagnostična obravnava. Ministrstvo je sporočilo, da so ugotovili globlje vbodne rane in da je potreben operativni poseg.

Poškodovana 59-letna čistilka je v KBC Sestre milosrdnice, kjer poteka diagnostična obravnava. Po navedbah ministrstva je utrpela več površinskih vbodnih ran.

Kot poroča Jutarnji list, sta bila varnostnika na delovnem mestu, v šolo so po poroačnu portala že prišli forenziki.

Na šolo so že poslali krizno ekipo, so sporočili z ministrstva za znanost, izobraževanje in mladino. »Prav tako smo v stiku z vsemi službami, ki so vpletene v ta dogodek,« so sporočili z ministrstva.

Na kraju dogodka poteka preiskava. FOTO: Goran Mehkek/Cropix

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Index.hr, je napadalec nosil smučarsko podkapo. Po pripovedovanju drugih dijakov je bil oborožen z nožem; ko je zjutraj vstopil v šolsko stavbo, se je vrgel na dijaka prvega letnika, s katerim sta se domnevno dan prej sprla. Posredovala je čistilka, a je napadalec zabodel tudi njo. V šolo sta prišli tudi podžupanja Zagreba Danijela Dolenec in tiskovna predstavnica Dinka Živalj.

Varnostnika sta bila prisotna

Momir Karin, direktor Uprave za podporo in izboljšanje sistema vzgoje in izobraževanja na ministrstvu za znanost, izobraževanje in mladino, je potrdil, da sta bila po informacijah ministrstva v času incidenta v šoli na izmeni dva varnostnika. Dejal je, da ni seznanjen, kako sta se na incident odzvala varnostnika.

Po njegovih besedah bodo ponovno preučili vse okoliščine, povezane z varnostjo v šolah. Pripravljajo vse, da bi pouk v ponedeljek potekal normalno, glede dodatnih varnostnih ukrepov pa je povedal, da bodo še presodli, ali jih bodo uvedli. »En dijak je poškodovan, njegovi starši pa so bili obveščeni. Vsi drugi dijaki so dobro. Pouk je danes odpovedan,« so sporočili iz šole.

»Poškodovanima želimo hitro in uspešno okrevanje, zdravstveni sistem pa jima bo zagotovil vso potrebno oskrbo in dodatno podporo. Zahvaljujemo se zdravstvenim delavcem in interventnim službam za hiter in profesionalen odziv,« so sporočili z ministrstva za zdravje.

Predstavniki ministrstva za znanost, izobraževanje in mladino so se takoj, ko so izvedeli za incident v Elektrostrojarski šoli v Zagrebu, odpravili v šolo. V stiku so z vsemi pristojnimi službami, v šolo pa bo napotena tudi krizna ekipa, so v petek za Hino povedali na ministrstvu.