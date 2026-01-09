Dijak z nožem napadel dijakinjo na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota

Na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota je dijak z nožem na hodniku napadel in poškodoval dijakinjo. Preiskava dogodka še poteka, poroča N1.

Ravnateljica šole Zlatka Lebar je za N1 dejala: »Ta trenutek zadevo še rešujemo, preiskava poteka in še ni končana.« Več informacij ni mogla posredovati, a je dodala, da je stanje pod nadzorom. Na vprašanje, ali je dijak nož prinesel v šolo, je odgovorila, da tega ne ve. Za Sobotainfo je povedala, da so bili dijaki po dogodku preventivno nekaj časa zaklenjeni v učilnicah.

Osumljenca so prijeli

Kot so sporočili z murskosoboške policijske postaje, so bili o napadu obveščeni ob 9.40, in sicer, da neznanec na eni izmed srednjih šol na območju PU Murska Sobota z nožem napada mimoidoče. Na kraj so odšli policisti in kriminalisti. Po prvih zbranih obvestilih naj bi dijak lažje telesno poškodoval dijakinjo. Osumljenca je policija prijela malo pred 10. uro.

Pouk je bil odpovedan, dijake pa so že napotili proti domu. Po poročanju portala Sobotainfo je dijakinja poškodovana po obrazu in hrbtu, napadalec pa naj bi po dejanju zapustil območje šole in se napotil proti Domu starejših Rakičan.

Sobotainfo še poroča, da naj bi bil osumljenec dijak prvega letnika, ki se je znesel nad dijakinjo četrtega letnika.

Na kraju dogodka je več policistov in kriminalistov, ki so zavarovali kraj in zbirajo obvestila ter so poskrbeli za varnost.

Več informacij o dogodku bo policija posredovala po vseh zbranih obvestilih.