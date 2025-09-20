Znova reševali mladostnika zaradi povsem legalno kupljenega piškota iz konoplje

Zdravniki so morali znova reševati mladostnika, ki je zaužil piškote iz konoplje, kupljene v specializirani trgovini, poroča portal 24 ur. Kupljeni so bili povsem legalno, nakup sta opravila dva dijaka.

»Po približno eni uri je to začelo delovati in takrat sem se zelo ustrašil, nisem čutil rok, nisem čutil nog,« je eden od obeh dijakov, ki pristal v bolnišnici, povedal za oddajo 24 ur.

Do tega je prišlo le tri mesece po zastrupitvi mladoletnika, ki je bolnišnično oskrbo potreboval zaradi pokajočih kristalov, prav tako kupljenih v eni od ljubljanskih specializiranih trgovin.

Nihče ju ni vprašal po polnoletnosti

Tokrat v trgovini mladoletnikov glede polnoletnosti nihče ni nič vprašal. Dijak, ki je tokrat pristal v bolnišnici, se je začel slabo počutiti, zaradi česar se je opravičil od pouka in se poskusil odpraviti domov z vlakom.

Na njem je zaspal, neka gospa je poklicala rešilca, odpeljali so ga v bolnišnico. Zaradi motenj v srčnem ritmu in izgub zavesti je moral v bolnišnici ostati kar štiri noči.

Mimogrede, oba dijaka bosta morala do jesenskih počitnic za razred pripraviti predstavitev o pasteh in nevarnostih drog, ki jih ponujajo na tržišču, je za 24 ur povedel njun profesor.