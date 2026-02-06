Direktor gradbenega podjetja izdajal lažne račune in ponarejal listine

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem vložili kazensko ovadbo proti osumljencu. Sumijo ga, da je zlorabil položaj pri opravljanju gospodarske dejavnosti ter ponaredil ali uničil več kot 50 poslovnih listin.

V obsežni preiskavi so kriminalisti opravili več hišnih preiskav in analizirali zaseženo dokumentacijo ter elektronske podatke. Ugotovili so, da je osumljenec kot lastnik in direktor gradbenega podjetja zavestno zlorabil svoj položaj, da bi si pridobil nezakonito finančno korist, so sporočili iz PU Novo mesto.

Kupcem je za opravljena gradbena dela izdal več kot 50 prirejenih računov z nižjimi zneski, razliko pa je od njih prejemal v gotovini. Tako si je v štirih letih pridobil več kot 50.000 evrov gotovine, s katero je prosto razpolagal. Lažne račune je vnašal v poslovne evidence podjetja, knjigo izdanih računov in v obračune DDV, ki so zakonsko obvezni in ključni za davčni nadzor. S tem je večkrat ponaredil poslovne listine.

Poleg tega je z računa podjetja poravnaval tudi stroške, povezane s svojim zasebnim življenjem, in si na ta način pridobil še dodatnih več kot 25.000 evrov nezakonite koristi. Predkazenski postopek je vodilo Okrožno državno tožilstvo v Krškem.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let. Za ponarejanje ali uničenje poslovnih listin zakon predvideva zaporno kazen do dveh let.