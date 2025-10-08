Direktor naj bi ponarejal poročila okoljskih analiz in jih prodajal Italijanom

Kriminalisti so po zaključeni preiskavi na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper direktorja gospodarske družbe, ki se ukvarja z analizami vode, zraka, odpadkov in zemljin. Sumijo ga ponarejanja listin, saj naj bi v več poročil o analizi vstavil ponarejene elektronske podpise in žige kemika brez njegove vednosti.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper, so kriminalisti 45-letnega direktorja gospodarske družbe s sedežem na območju PU Koper kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin.

Preiskava se je začela na podlagi obvestila Inšpektoratu RS za okolje in energijo. Kriminalisti so zaznali razloge za sum ponarejanja listin ter nadaljevali z zbiranjem obvestil in pridobivanjem dokumentacije, med drugim so pri osumljencu opravili hišno preiskavo, kjer so mu zasegli elektronske naprave.

Na podlagi zbranih dokazov so ugotovili, da je direktor družbe, ki se ukvarja z okoljskimi, kemičnimi, laboratorijskimi analizami vode, zraka, odpadkov in zemljin, zaposlil poklicnega kemika, ki je bil član združenja kemikov in fizikov. Kemik je v tej družbi opravljal redno delo ter v okviru svojih pristojnosti, v imenu omenjenega združenja, tudi elektronsko podpisoval in žigosal poročila o kemičnih laboratorijskih analizah, s čimer je poročilom slovenske družbe dodeljeval garancijo strokovne preverjenosti in kakovosti.

Osumljeni naj bi v letu 2023 izdelal 30 poročil, za katera naj bi vedel, da jih kemik ne bo strokovno odobril, podpisal ali ožigosal, zato naj bi brez vednosti kemika v ta poročila vstavil ponarejene elektronske podpise in žige kemika ter združenja. Ta ponarejena poročila je nato osumljeni uporabil kot prava in jih posredoval italijanskim naročnikom analiz ter zanje prejel plačilo, so ugotovili.

Za kaznivo dejanje ponarejanje listin je predpisana kazen do dveh let zapora.