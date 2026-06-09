Direktor z lažno dokumentacijo do skoraj 800.000 evrov lizinga

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor junija zaključili preiskavo suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije.

V predkazenskem postopku so ugotovili, da je osumljeni direktor gospodarske družbe z območja mariborske policijske uprave v letu 2021 pri pridobitvi finančnih sredstev oz. pri sklepanju lizinške pogodbe za delovni stroj preslepil oškodovano gospodarsko družbo z območja Ljubljane. Prikazoval je, da bodo obveznosti po sklenjeni lizinški pogodbi izpolnjene.

Osumljena odgovorna oseba je ob sklenitvi pogodbe oškodovani gospodarski družbi predložila neresnične podatke in dokumentacijo o lastništvu delovnega stroja, na podlagi katere so odobrili lizing za financiranje nakupa delovnega stroja.

Delovnega stroja ni bilo

Osumljeni je kmalu po sklenitvi lizinške pogodbe prenehal plačevati svoje obveznosti po pogodbi, oškodovana družba pa je zato zahtevala tudi vrnitev delovnega stroja, vendar so ugotovili, da delovni stroj ni bil nikoli v posesti osumljenega in gospodarske družbe ter da je bila vsa dokumentacija prirejena z namenom preslepitve lizingodajalca.

Zaradi neizpolnitve obveznosti iz naslova sklenjene pogodbe o lizingu je osumljeni svoji gospodarski družbi pridobil veliko premoženjsko korist v višini skoraj 800.000 evrov, so še zapisali s PU Maribor.