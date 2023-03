Discipliniranje žene s kovinsko palico je bilo usodno

V nadaljevanju preberite:

Za umor, storjen na grozovit način, je petčlanski sodni senat, ki mu je predsedovala krška okrožna sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek, za 22 let v zapor poslal 48-letnega Muhabija Gashija, ki je svojo 41-letno ženo Amando Černe pretepel do smrti na njunem domu v zaselku Lisce na Razborju pod Lisco. Sodišče je poudarilo, da je bila pokojna glede na odkrite stare poškodbe žrtev dolgoletnega moževega nasilja.

Gashi je ženo takrat tolkel po vsem telesu, po rokah, nogah, glavi, tudi brcal jo je. Poškodb je bilo toliko, da se jih ni dalo prešteti, so pa zaradi njih nastale notranje krvavitve, posledično pa šok zaradi izgube krvi. Amanda je umrla na kraju zločina, in sicer v popoldanskih urah oziroma več ur po prvih udarcih. Gashija so zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja (družinskega nasilja nad ženo in povzročitve lahke telesne poškodbe nad Amandinim očetom) obravnavali že prej. Bil je tudi že obsojen, in sicer lani na eno leto in pol zapora.