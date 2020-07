Divjali v zabaviščnem parku

Koper, Novo mesto – Z dveh policijskih uprav so včeraj poročali o napadih večjih skupin nasilnežev. Može v modrem so v sredo okoli pol enajste poklicali na pomoč, ker je v zabaviščni park v Portorožu prišla večja skupina Romov, ki so razbijali inventar in napadali druge goste. V naselju Kerinov Grm pa so napadli policiste.



Ko so policisti v Portorožu prišli na kraj dogodka, so tam našli skupino oseb z Dolenjske. »Ti so povedali, da jih je druga skupina napadla, nato pa da so se razbežali. Razlogov za konflikt niso želeli navesti,« je povedala Anita Leskovec, tiskovna predstavnica policijske uprave Koper. »Ti drugi, za zdaj neznani storilci, naj bi pretepli tudi zaposlenega v zabaviščnem parku,« je povedala in dodala, da nasilništvo preiskujejo.



Okoli 22. ure pa so policisti odšli v romsko naselje Kerinov Grm, kjer je prebivalce motilo, da je sosed predvajal glasno glasbo. Prvič so mladoletniku izdali plačilni nalog, a so okoli 23. ure znova prejeli več klicev prebivalcev naselja. Tokrat so mladoletniku zasegli zvočnik. A takrat se je začelo. »Kršitelj in nekaj drugih prebivalcev je policistom zaseg poskušalo preprečiti. V policiste in službena vozila policije so metali kamenje, steklenice in druge predmete ter dva avtomobila poškodovali. Policisti so zoper kršitelje uporabili prisilna sredstva, telesno silo in plinski razpršilnik,« so povedali na PU Novo mesto. Dvajsetletno osumljenko in 15-letnika bodo ovadili zaradi preprečitve uradnega dejanja, 42-letnega osumljenca, ki ga že poznajo po nasilju, pa zaradi napada na uradno osebo. Poskušajo pa ugotoviti identiteto še desetih osumljencev.