V nesreči na dolenjski avtocesti dve usebi umrli, avtocesta ostaja zaprta

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so jih nekaj pred 13.30 obvestili o hudi prometni nesreči, do katere je prišlo na dolenjski avtocesti, in sicer pri izvozu Višnja Gora v smeri Novo mesto.

»Po doslej znanih podatkih je bilo v nesreči udeleženih enajst osebnih in tovornih vozil, avtocesta pa je v smeri proti Dolenjski v celoti zaprta. Več oseb je v nesreči zadobilo telesne poškodbe in so bile odpeljane v UKC Ljubljana, dve osebi pa sta zaradi posledic, zadobljenih v prometni nesreči, na kraju umrli,« so sporočili policisti.

Trenutno policisti opravljajo ogled kraja nesreče, ki sta se ga udeležili tudi dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica.

Dolenjska avtocesta ostaja na mestu nesreče zaprta, sporoča tudi Prometno informacijski center za državne ceste. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora. Vozniki lahko avtocesto zapustijo že prej. Nastal je zastoj, dodaja portal promet.si.