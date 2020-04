Dolgo slovo od vozniškega izpita ali zaseženega avtomobila

Ljubljana - Kot druge institucije po državi, so se razmeram prilagodila tudi slovenska sodišča. Že od sredine marca je bilo znano, da so na vrsti "sodne počitnice", torej v hramih pravice obravnavajo le nujne primere, predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič pa je z novo odredbo odločil nova pravila igre.



Obvezne zaščitne maske



Po novem se morajo stranke, njihovi pooblaščenci in drugi, ki želijo podatke v zvezi z določenim sodnim postopkom, sodišču predhodno najaviti preko elektronske pošte ali po telefonu v času uradnih ur. Za vse, ki vstopijo na sodišče, je obvezna uporaba zaščitne maske, katero so še pred dnevi dobili ob vhodu na sodišče, zdaj pa varnostjo osebje ne bo nikogar spustilo v stavbo, če ne bo imel maske pred vstopom na sodišče.



Vsakdo, ki pride v sodno dvorano, si pred njo obvezno razkuži roke, udeleženci sodnega procesa sedijo najmanj meter in pol narazen, ko je to mogoče. Dvorane se na vseh sodiščih redno zračijo. Vsem, ki sodelujejo v sodnem procesu in se dotikajo dokumentov, priporočajo, naj to počnejo z rokavicami in z masko na obrazu. Uporaba zaščitnih mask in rokavic je obvezna tudi za pripornike, ki jih pripeljejo na sodišče, seveda pa so z ustrezno zaščito varovani tudi pravosodni policisti.



Sodnik, ki obravnava zadevo, ki spada pod nujno, lahko zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi odloči, da začasno iz celotne glavne obravnave izloči javnost ali pa samo iz določenih obravnav. Navzočnost javnosti je sicer ob običajnih razmerah vedno dovoljena, je le nekaj izjem, kjer se javnost začasno ali v celoti izključi. Denimo, ko se sodi mladoletnikom, pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, ko se razkrivajo kakšni občutljivi osebni zdravstveni podatki in podobno.



Po vozniško ali avto po koncu epidemije



Hladna prha pa bo za vse, ki bodo v času okrnjenega delovanja sodišča zaradi prometnih prekrškov ostali brez vozniškega dovoljenja ali celo prevoznega sredstva. Od minulega tedna naprej se med prednostne obravnave ne štejejo več prekrškovne zadeve v zvezi z začasnim odvzemom vozniškega izpita.



​To v praksi pomeni, da se kršitelj, ki so mu možje v modrem začasno odvzeli vozniški izpit ali zasegli avtomobil, od obojega poslovi za dolgo časa, saj njegov primer pride na sodišče šele, ko se razmere umirijo. Vedeti pa je treba, da se bo v tem času nabralo kar nekaj primerov, kar bo gotovo vsaj začasno povzročilo sodne zaostanke.



Kaj je sploh še nujnega?



Še naprej ostajajo nujne preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, kjer so obdolžencu odvzeli prostor ali omejili gibanje ter kazenske zadeve za tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. Tudi po zadnji odredbi predsednika vrhovnega sodišča kot nujni ostajajo postopki v zadevah zavarovanja, izvršilnih zadevah v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona.