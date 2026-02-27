Dolgoletni spor zapečatil s cepinom po glavi

Sošolca z Rakeka nasilno obračunala ob lokalni cesti. Obtoženi se je branil prekomerno, meni sodišče.

Slovenci so znani po tem, da jim je zemlja svéta. Celo desetletje sta si tako zaradi meje na gozdni parceli oziroma njenega prestavljanja bila v laseh Tomaž Svet z Rakeka in njegov sokrajan Janez M. Da sta bila nekoč sošolca, jima pri tem, da bi v miru zgladila spor, ni prav nič pomagalo. Prvi naj bi drugega, kot se je v preiskavi po krvavem dogodku, v katerega sta bila vpletena 27. novembra 2021 okoli 9. ure na parkirišču nad Uncem ob lokalni cesti Planina–Rakov Škocjan, spominjala priča Darko F., še takrat obtoževal, da so iz lubja in kamnov odstranjevali barvo, ki označuje potek meje. Obdolženec in oškodovanec sta bila sprta zaradi meje na gozdni parceli. Sodišče ga je obsodilo za poskus uboja v prekoračenem silobranu. Oškodovanec vložil premoženjskopravni zahtevek v znesku 100.000 ...