Dolgoprstemu bančniku stopili na prste

Koprski kriminalisti so konec julija končali preiskavo zoper nekdanjega bančnega uslužbenca, ki je opravljal delo v poslovalnici banke na Obali. Zaradi suma več kaznivih dejanj so kazensko ovadbo zoper 28-letnika, ki ga sumijo, da si je v bančni poslovalnici, kjer je delal, od avgusta do decembra lani iz blagajne, za katero je bil pristojen, neupravičeno prilastil skoraj 50.000 evrov.Pod drobnogled so ga vzeli na podlagi kazenske ovadbe oškodovane banke, ki je ugotovila nezakonita ravnanja v svoji poslovalnici po pritožbi komitenta. Pri preiskovanju naznanjenih kaznivih dejanj so kriminalisti ugotovili, da je osumljeni bančnik večkrat neopazno vzel manjše zneske gotovine iz blagajne. Odtujitev je banki prikril tako, da je izdelal štiri lažna potrdila o dvigu denarja v imenu dveh »izbranih« komitentov poslovalnice, ki jih je podpisal sam oziroma je ponaredil njun podpis, v enem primeru pa je na potrdilo prilepil pravi podpis komitenta, ki ga je fizično izrezal iz drugega potrdila o dvigu gotovine. Ponarejena potrdila o dvigu oziroma štiri lažne dvige gotovine zlorabljenih komitentov je izvedel v času, ko teh ni bilo v poslovalnici, pojasnjujejo na koprski policijski upravi.Kriminalisti so tudi ugotovili, da je dobro proučil varnostni sistem bančne poslovalnice, skrbno in premišljeno je proučil tudi navade komitentov in si zato izbral taka, ki sta redko dvigovala denar. Denar, v skupnem znesku skoraj 50.000 evrov, ki si ga je neupravičeno prilastil, je nato knjižil v breme njunih bančnih računov na podlagi štirih ponarejenih potrdil o dvigu denarja.»Banka je komitentoma denar vrnila skupaj z obrestmi, zato je oškodovana v znesku, ki si ga je neupravičeno prilastil osumljeni,« dodaja Anita Leskovec, predstavnica koprske policijske uprave za odnose z javnostmi.Kriminalisti so zoper goljufivega 28-letnega bančnika, doma je z Obale, podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kopru zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, za kar je zagrožena kazen zapora do treh let, kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin, za kar je zagrožena kazen do dveh let zapora, ter kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov, za kar mu grozi zaporna kazen od treh mesecev do treh let.