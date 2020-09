Dolgotrajno iskanje Šrotovega skritega premoženja

Anica Aužner Šrot pravi, da ni nič naredila narobe, da so pogodbe pregledovali inšpektorji in da nihče ni ugotovil nobenih nepravilnosti. FOTO: Gregor Katič

Kazenski in odškodninski postopki

Celje –je ta teden na sodišču pojasnjevala, da je bilo zgolj naključje, da je dan prej, preden je njen možodstopil kot predsednik uprave Pivovarne Laško, postala lastnica njunih nepremičnin in 33.499 delnic pivovarne. Zaradi prenosa premoženja Pivovarna Laško Union (PLU) in družba Delo zahtevata 400.000 evrov, čeprav so bile samo delnice vredne vsaj dvakrat toliko. Aužner Šrotova trdi, da o moževih poslih ni vedela ničesar.Na sodišču je Aužner Šrotova zatrdila, da je sama zahtevala darilno pogodbo za vse nepremičnine, saj da sta urejala družinska razmerja in je hotela premoženje zavarovati za svoje otroke. Na vprašanje sodnice, ali je hotela premoženje zavarovati pred upniki, pa je odgovorila: »Kje so bili leta 2009 kakšni upniki? O tem se nisva pogovarjala, vsak svoje življenje sva imela.«Kot je povedala, je delnice pivovarne dobila s kompenzacijo od družbe Atka Prima, katere solastnika sta bila z možem. Dodala je, da Atka Prima ni bila v ničemer oškodovana, da je imela Atka Prima iz tega naslova celo dobiček, saj je delnice pridobila po tržni ceni 30 evrov, skupno torej za dober milijon evrov. V oškodovanih družbah so prepričani, da je šlo za neodplačni prenos. Kdo ima prav, bo ugotavljal izvedenec.Atka Prima je v obravnavnem obdobju obvladovala podjetje Kolonel, to pa je obvladovalo Infond Holding in Center naložbe, ki jima je laška skupina dajala sporna posojila. Atka Prima je bila kasneje v sodnih postopkih prepoznana kot krovna koncernska družba pri prevzemu Pivovarne Laško, solastnik in direktor družbe Boško Šrot pa spoznan za krivega zlorabe položaja pri financiranju menedžerskega prevzema in je že skoraj šest let v zaporu.Kazenskim postopkom so sledili pravdni, dve sodbi sta že pravnomočni. Radenski morata Boško Šrot in Atka Prima povrniti 47,1 milijona evrov, 11 milijonov evrov je še odprtih. PLU in Delu morata vrniti 51,2 milijona evrov, zelo majhen del je že bil poplačan po izvršbi. Tožba Fructala še stoji, na celjskem sodišču pa je še odprta odškodninska tožba, v kateri v ponovljenem sojenju PLU od Šrota in Atke Prime zahteva 13,3 milijona evrov.Anica Aužner Šrot je večkrat zatrdila, da o moževih poslih ni vedela ničesar, čeprav je bila junija 2009 v Atki Primi preiskava: »Nisem niti prebrala, kar so kriminalisti napisali. V Skupino Pivovarna Laško se nikoli nisem vpletala, o teh poslih nisem imela pojma.« Na oktobrskem naroku bodo zaslišali še Boška Šrota.