Dominiki Švarc Pipan poškodovali avtomobil

Nekdanji pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan so neznanci danes zjutraj poškodovali avtomobil. »Moj avto danes zjutraj, purpen v obeh izpušnih ceveh. Enako v moževem avtu. Avto, s katerim vozim petletno hčerko v vrtec. Hvala sosedi, ki me je pravočasno prišla opozorit,« je zapisala na družbenem omrežju.

Švarc Pipanova se je, potem ko je morala zaradi korupcijske afere pri nakupu sodne stavbe odstopiti z mesta ministrice, v zadnjem času ponovno znašla v središču afere, potem ko so jo domnevni izraelski agenti, ki naj bi bili povezani s stranko SDS, posneli, kako ob obedu razpravlja o vplivnih politikih in korupciji v Sloveniji.

Švarc Pipanova je pojasnila, da jo je kontaktiral domnevni britanski investicijski sklad, ki je dejal, da želi investirati v podatkovne centre v regiji, na sestankih, ki so jih skrivaj snemali, pa so jo nato začeli spraševati o tem, kaj bi hoteli ljudje na položajih v Sloveniji v zameno za to, da bi podprli naložbo.

Opozorila je, da so posnetki zmontirani, saj vmes manjkajo deli pogovorov, in napovedala, da bo podala ovadbo zaradi nezakonitega snemanja.

Predvčerajšnjim so Mladina, zavod Danes je nov dan in Inštitut 8. marec razkrili, da naj bi posnetke naredilo izraelsko podjetje Black Cube, ki je povezano tako z izraelsko obveščevalno službo Mosad kot tudi z opozicijsko stranko SDS oziroma njenim predsednikom Janezom Janšo. Ta je vpletenost že zanikal in napovedal tožbe. Delovanje izraelskih agentov v Sloveniji sta medtem začela preiskovati tudi policija in Sova.