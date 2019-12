Domnevnega roparja izdal prstni odtis

Ko je varnostnik z daljinskim upravljavcem odprl vhodna vrata, je vstopil navidez uglajeni moški (za zdaj neznani storilec) z urejeno pričesko (v resnici je bila lasulja). FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana – Medtem ko so na preiskovalnem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča v petek potekala zaključna zaslišanja zaradi junijskega oboroženega ropa v ljubljanskem butiku s prestižnimi urami Slowatch, so roparji znova obiskali trgovino na Čopovi ulici v središču Ljubljane.Preiskava petkovega oboroženega ropa sicer še poteka, nam je dejal tiskovni predstavnik ljubljanskih policistov. Po prvih zbranih obvestilih naj bi dejanje izvršili štirje storilci, ukradli pa so za več tisoč evrov ročnih ur.Ravno v tem času pa se je na sodišču zaključevala sodna preiskava v zvezi z ropom te prodajalne 20. junija. Tedaj so jo opustošili trije roparji in iz nje odkorakali z 18 ročnimi urami znamke hublot ter 31 znamke breitling: skupna vrednost je znašala vrtoglavih 265.089 evrov.Za ta rop je soosumljen 32-letni Beograjčan, ki so ga prijeli na meji, ko je poskušal 29. septembra znova priti v Slovenijo. Med domnevnimi roparji se je znašel, ko so na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju ugotovili, da je sled, najdeno in zavarovano na papirnati vrečki Lidl, s katero so storilci v Slowatch prinesli eno od sekir, povzročil ravno odtis njegovega palca leve roke. Skupaj s še enim Srbom,(ki je na begu), in neznancem je ob 18.07 prišel do butika Slowatch.Ko je varnostnik z daljinskim upravljavcem odprl vhodna vrata, je vstopil navidez uglajeni moški (za zdaj neznani storilec) z urejeno pričesko (v resnici je bila lasulja). Izza pasu je izvlekel pištolo, jo uperil v varnostnika in ga z angleškimi besedami Get down! (Na tla!) spravil na tla. Medtem sta vstopila Božilov in Kurteši. Na glavah sta imela motoristični čeladi, na rokah rokavice, vsak je držal svojo sekiro. Spravila sta se nad vitrine, jih razbijala, grabila ure ter jih spravljala v torbo. Vse skupaj je trajalo manj kot minuto, nato so se podali v beg.Kot so razkrile okoliške nadzorne kamere, jo je Božilov v neznano ucvrl na skuterju, ki ga je imel v bližini. Da je bil eden od njegovih pajdašev ravno Kurteši, je najverjetneje razkrila DNK-preiskava čelade, ki jo je odvrgel med bežanjem. Neznančevih bioloških podatkov pa v bazah očitno niso odkrili, da bi jih lahko primerjali z morebitnimi sledmi na lasulji, pištoli in srajci, ki se jih je znebil med begom po ropu.