Na graškem deželnem sodišču za kazenske zadeve se bo v petek začelo sojenje 31-letnemu Slovencu Patriku Megliču, ki mu v zanj najslabšem scenariju lahko prinese celo dosmrtno ječo. Po poročanju avstrijskih občil je precej nenavadno, da je tik pred začetkom procesa zamenjal odvetnika. Medtem so v javnost pricurljale še nekatere podrobnosti o ozadju grozljivega zločina, o katerem pa naj bi na sodišču razsodili zelo hitro. Obtožen je kaznivega dejanja umora in motenja miru mrtvih. Slovenec, ki je v Gradcu delal kot natakar, bil pa naj bi tudi študent, se je zaljubil v 32-letno avstrijsko vplivnico in vizažistko Stefanie Pieper. Preselil se je k njej, lansko jesen pa se je njuna ljubezen tako ohladila, da mu je pokazala izhodna vrata in mu sporočila, da se z njim dokončno razhaja. Nekaj ...